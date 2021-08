Universidade da Terceira Idade será implantada em Parintins final do mês

Em reunião realizada nesta terça-feira (08) o prefeito Bi Garcia (DEM) sinalizou para o final deste mês a implantação da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) em Parintins. Duas representantes da FUnATI vieram de Manaus reunir com o prefeito e, na ocasião, foi fechado o cronograma e a data para a assinatura do termo de implantação da Universidade.

Uma equipe de 16 profissionais estará em Parintins, juntamente com o reitor da FUnATI, doutor Euler Ribeiro, para ministrar dois dias de capacitação para o público que trabalha com a terceira idade, que envolve as secretarias da Assistência Social, Saúde e Educação.

Além da capacitação e assinatura do termo de implantação da FUnATI, no dia 26 de agosto ocorrerá uma importante ação da Prefeitura em parceria com o Governo do Amazonas, através da SEJUSC, chamada “blitz dos idosos”.

Segundo a secretária da Assistência Social, Zeila Cardoso, será uma campanha de mobilização para aplicar o fomento que vem para os idosos, que é denominado Idoso Empreendedor. Esse projeto dará ao contemplado financiamento da Afeam para atividade de artesanato e outros pequenos comércios.

SECOM

Foto: Arleison Cruz