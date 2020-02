Ursos Polares e Chitara da Chapada são os campeões do Carnailha 2020

Parintins conheceu na tarde desta terça-feira (25), os campeões do Carnailha 2020. A apuração aconteceu na Avenida Paraíba.

O bloco Ursos Polares conquistou o título da Chave Especial, com 159,80 pontos segundo as notas dos 5 jurados. O bloco fez homenagem ao ícone do Festival Arlindo Junior, com o tema “Eterno como sempre será eterno ”. Em segundo lugar ficou o bloco Bad Boy com 159,60 e em terceiro, o bloco Rubro Negro com 159,50.

O presidente Pereira Lopes se emocionou ao falar da vitória do bloco e fez agradecimentos a todos que contribuíram para o título da Polares. “A gente vem trabalhando desde o ano passado e esse enredo foi pedido em vida ao Arlindo, que é o ícone do Festival. Agradecemos a família, o Arlindo Neto, Carlão, Juliano Petro Velho, imprensa, ao prefeito Bi Garcia, a todos envolvidos na logística desse Carnailha, a todos os simpatizantes do bloco, a nossa equipe pois isso é o esforço de união e muita garra”, disse.

Na Chave dos Irreverentes, o bloco Chitara da Chapada fez homenagem ao humorista Abdias levando humor e alegria para avenida e obteve 199,95.

Em segundo lugar, os blocos Entre Tapas e Beijos e Lagarto Salgado com 199,80, e em terceiro, Amor e Cana, com 199,70.

O presidente Jefferson Matos fez agradecimentos a todos envolvidos na vitória do bloco irreverente. “Nossos agradecimentos ao povo da Chapada, em especial ao carnavalesco Paulo Pimentel, aos patrocinadores, organizadores, a imprensa, a vice presidente Rita Pimentel que esteve ao meu lado. Agradecemos o empenho de todos, pois quando a gente perde, nosso objetivo é procurar o melhor, para que no ano seguinte possamos superar os erros e assim levar o título de volta para a chapada.

Abdias, o homenageado vibrou com a vitória e agradeceu o convite da diretoria e a todos que vestiram a camisa. “Pra mim é uma felicidade muito grande. Eles fazem parte da minha história, meu amigo Jefferson e a Rita escolheram meu nome e que graças a Deus trouxe essa sorte e somos campeões do Carnailha 2020”, comemorou o homenageado.

Os troféus foram entregues pelas mãos do vice-prefeito Tony Medeiros que parabenizou os blocos, a Prefeitura, o Governo do Estado e a Itaipava com a inciativa privada, que fez parte do Carnailha pela primeira vez.

A Prefeitura premiou ainda, a melhor marchinha e samba enredo, que foram escolhidos pela imprensa. 14 veículos de comunicação votaram e elegeram como a melhor marchinha, o bloco Invasão na Folia com o tema “ Laparininhas, as iluminadas” e o melhor samba enredo, o Bloco Ursos Polares.

SECOM/ Fotos: Pitter Freitas