Vacina Amazonas: Governo do Estado envia 15 mil doses de vacina para ação em Parintins

O Governo do Amazonas aumentou, de 12 mil para 15 mil, o número de doses de vacina contra Covid-19 enviadas para Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O município recebeu, na terça-feira (22/06), 12 mil de AstraZeneca e 3 mil de Coronavac.

No sábado (26/06), Parintins recebe o mutirão Vacina Amazonas, para a imunização contra a Covid-19 da população da faixa etária de 23 a 29 anos, grávidas e puérperas sem comorbidades.

A ação é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) com a prefeitura do município e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

De acordo com o coordenador de doenças transmissíveis da FVS, Alexandro Melo, com a mudança no quantitativo de doses, vai permitir que o município mantenha a vacinação.

“O envio de mais doses vai garantir a vacinação do público-alvo da ação deste final de semana e a rotina de imunização dos demais grupos prioritários”, destaca.

A meta é vacinar pessoas entre 23 e 29 anos, nos quatro pontos de vacinação: Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda, no bairro Francesa; na UBS Waldir Viana, no São Benedito; e na UBS Francisco Galliani, no Itaúna 2, além do drive-thru na Praça da Catedral.

Para receber o imunizante, a população deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Reforço – A SES-AM enviou para o município uma equipe de profissionais que vai atuar na vacinação junto com as equipes de Parintins. Os profissionais da SES-AM também irão reforçar o atendimento de urgência e emergência no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo durante a Live dos Bumbás, que acontece no sábado. Equipes da FVS-AM também estarão no Bumbódromo.

“Nós viemos apoiar o município de Parintins nas ações e estamos com toda uma equipe para a testagens das pessoas que vão atuar na live dos bumbás com o teste de antígeno. Também vamos reforçar a fiscalização de vigilância sanitária do município, do decreto estadual e das portarias municipais de restrição da circulação de pessoas, e também atuando no Dia D da vacina nos quatro postos de imunização”, finalizou o coordenador.

Mutirões de vacinação – Parintins é o quarto município a receber o mutirão Vacina Amazonas contra a Covid-19. Nas últimas semanas, Manaus, Manacapuru e Novo Airão receberam reforço no processo de imunização com o Dia D de vacinação, em cooperação com as prefeituras e secretarias de saúde municipais.

Governo do Amazonas obtém decisão favorável para o envio de doses da Pfizer ao interior

O Governo do Amazonas obteve decisão favorável, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), para suspender a liminar de 1ª Vara Federal da Seção Judiciária, que proibia o envio de doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 para municípios do interior; e que determinava a distribuição imediata de 30 mil doses do imunizante para aplicação da 2ª dose em Manaus. A decisão foi concedida pelo presidente do TRF1, desembargador federal I’talo Fioravanti Mendes, na tarde desta quarta-feira (23/06).

No despacho, o desembargador acatou a justificativa do Estado do Amazonas, baseada em orientação técnica, de que é possível armazenar o imunizante da Pfizer em temperaturas de 2 a 8 graus celsius por até 31 dias, o que não acarretaria desperdício das doses enviadas para o interior.

Também acata argumentações de que a própria farmacêutica Pfizer pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para adoção desta medida.

A determinação da 1ª Vara Federal à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) para a entrega imediata das 30 mil doses da Pfizer à Prefeitura de Manaus a fim de adiantar a aplicação da 2ª dose, também foi derrubada pela decisão do TRF1.

O desembargador I’talo Fioravanti entendeu que a distribuição de doses do imunizante segue cronograma definido pelo Ministério da Saúde (MS), uma vez que as doses já enviadas foram destinadas para aplicação de 1ª dose e não de segunda dose.

A principal justificativa usada na liminar suspensa era de que a bula do imunizante recomendava a aplicação da 2ª dose em até 21 dias. Na decisão, o presidente do TRF1 argumenta que o estado segue orientação do MS, por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI), para aplicação da segunda dose no intervalo de 12 semanas após o recebimento da 1ª dose.

Considera, ainda, que “a bula do imunizante não impõe exatos 21 dias (3 semanas) de intervalo entre a D1 e D2. O que se impõe é um intervalo IGUAL ou MAIOR a 21 dias, como explicitado na própria bula1”. Cita também que a própria Organização Mundial da Saúde reconhece a possibilidade de utilização de doses com um intervalo de 12 semanas.

