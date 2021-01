Vacinas da AstraZeneca começam a ser distribuídas nesta segunda-feira (25/01)

As 132,5 mil doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório AstraZeneca começam a ser distribuídas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) a partir desta segunda-feira (25/01). A carga com os imunizantes chegou por volta das 23h25 de sábado (23/01) no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde foi recebida pelo governador do Estado, Wilson Lima, e em seguida encaminhada para a FVS, de onde sairá para envio aos municípios.

O governador agradeceu ao Governo Federal pela atenção que vem dando ao Estado, e destacou ainda o acordo dos governadores do Brasil, que abriram mão de 5% das doses de vacina que iriam receber nos próximos lotes, para serem destinadas ao Amazonas.

“Eu quero agradecer ao Governo Federal pela sensibilidade de priorizar o estado do Amazonas neste momento. Quero agradecer também a sensibilidade de todos os governadores que referendaram esse atendimento prioritário para a nossa região, levando em consideração os números altos que estão em Manaus e na Região Metropolitana”, comentou Wilson Lima, que esteve acompanhado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

A carga com os oito volumes onde estavam as vacinas seguiu em um comboio escoltado pela Polícia Federal para a FVS. A partir da chegada, as vacinas serão conferidas e armazenadas na Fundação, sob temperatura adequada, de 2 a 8 graus.

A partir desta segunda-feira, começará o processo de distribuição por agendamento, de acordo com a enfermeira Ângela Desiree, do Departamento Epidemiológico, que coordena esse trabalho.

“As doses ficarão nos contêineres refrigerados na temperatura necessária e com segurança máxima, onde a abertura é por meio de digital e somente pessoas com cadastro digital podem abrir. E, a partir de segunda-feira, começarão os agendamentos de distribuição, que deverão ser feitos com até 24 horas de antecedência, isso porque as vacinas precisam sair com escolta, seja ela particular ou do estado”, explicou Ângela.

Ela destacou ainda o tempo que toda essa ação logística irá durar até chegar a todos os municípios. “A proposta do Governo, como foi na primeira etapa, é que, em média, em 48 horas, a partir do início da distribuição, as doses cheguem em todas as cidades programadas. Mas isso depende também do agendamento que cada município fará para o recebimento. Mas, tendo em vista a distância de alguns municípios, ressaltamos que manteremos a vacina armazenada o tempo necessário, para manter a eficácia e qualidade”, finalizou.

