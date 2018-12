Vagas do Mais Médicos para Parintins foram preenchidas, afirma Secretaria de Saúde

As vagas reservadas ao município de Parintins dentro do edital do Programa Mais Médicos foram todas preenchidas, segundo afirmou a Secretaria de Saúde. Nove profissionais se inscreveram e terão que se apresentar ao município para que seja homologada sua inscrição.

O novo edital lançado pelo Governo Federal visa a reposição de profissionais com a saída dos médicos cubanos neste mês de dezembro. Para todo Brasil foram mais de 8 mil vagas abertas.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, para a efetiva homologação o médico deverá se apresentar com todos os documentos previstos no edital do Ministério da Saúde até dia 14 de dezembro. “Dos nove médicos dos que saíram, todas as vagas foram repostas até o momento”, disse.

O secretário afirmou ainda que com a saída dos cubanos, houve a necessidade de remanejamento de profissionais, e em casos como na Agrovila do Mocambo e Vila Amazônia, foram enviados médicos duas vezes por semana para que a população não ficasse desassistida.

SEMSA/SECOM