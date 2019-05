Valendo vaga na segunda fase, Rapaziada e Casa Lima se enfrentam hoje no Tupyzão

Em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Copa Parintins de Futebol Junior, Rapaziada e Casa Lima Dom Gino se enfrentam nessa quinta-feira, 30, em um jogo decisivo no estádio Tupy Cantanhede.

Marcado para às 16h30min, com a chave A “embolada”, com quatro pontos ganhos, só a vitória interessa a equipe da Casa Lima. Quanto ao time da Rapaziada, com cinco pontos na tabela de classificação, um empate é o suficiente para a equipe continuar sonhando com a conquista do título juvenil 2019.

Em caso de empate no jogo de hoje. Para garantir classificação, a Casa Lima precisará de um tropeço (derrota) ou empate da equipe do Esporte Caprichoso no jogo de sexta-feira, 31, contra o Paraná do Espirito Santo do Meio, que sem chance de classificação, joga para cumprir tabela.

Em caso de vitória sobre o Paraná na sexta, o Esporte Caprichoso somará sete pontos e avança para a próxima fase. Pela chave B, na noite de terça-feira, 28, o Taveira Kid’s derrotou o Bosco pelo placar de 5 a 0.

Tabela de Classificação:

Chave A

1 – Real Madruga: 10 pts

2 – São Paulo: 09 pts

3 – Rapaziada: 05 pts

4 – Casa Lima: 04 pts

5 – Caprichoso: 04 pts

6 – Paraná: 01 pt

Chave B

1 – Vila Amazônia: 09 pts

2 – Real Madrid: 09 pts

3 – Taveira Kid’s: 06 pts

4 – João Bosco: 03 pts

5 – Desportivo Tracajá: (Eliminado)

A última rodada encerra no sábado, 01 de junho, com os jogos entre: 16h30min – Real Madrid x Vila Amazônia e às 18h: Real Madruga x São Paulo.

Kedson Silva – Semjuv