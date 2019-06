Valor de cachê da Festa dos Visitantes é esclarecido por Bi Garcia em coletiva

Segundo o prefeito, o valor de R$ 500 mil é oriundo da parceria com o Governo do Estado do Amazonas e iniciativa privada (Foto: Pitter Freitas)

A respeito da contratação da cantora Anitta para a Festa dos Visitantes 2019 o prefeito municipal Bi Garcia concedeu, na manhã deste sábado (22), uma coletiva que contou com a presença de meios de comunicação locais e regionais.

Na coletiva, Bi Garcia pontuou que o cachê pago pelo show da cantora Anitta envolve não só a apresentação, como também a logística do descolamento da artista e toda sua equipe do Rio de Janeiro a Parintins. Segundo o prefeito, o valor de R$ 500 mil é oriundo da parceria com o Governo do Estado do Amazonas e iniciativa privada.

“Nós não estamos tirando um centavo da receita municipal. Não temos capacidade para pagar um show da Anitta. Toda a população parintinense e quem participa do Festival de Parintins sabe que o evento tem o seu patrocinador máster, que é o Governo do Estado e a iniciativa privada”, salientou o prefeito Bi Garcia.

Ainda sobre o show da cantora Anitta, Bi Garcia enfatizou que não houve intermediários na sua contratação. O acordo em relação ao show e toda a logística envolvida foi feito diretamente com a empresa da artista.

“Contratamos a maior estrela da música brasileira hoje e que tem uma divulgação internacional. É uma mulher que está conquistando o mundo. Portanto, para o maior Festival de Parintins, estamos trazendo a melhor artista da música brasileira”, finalizou.

SECOM