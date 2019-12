“VAMOS PRA PARINTINS” anuncia o lançamento do 2° lote para o Festival de Parintins 2020

Faça como o casal Maria Amélia e José Arnóbio. Confirme a sua viagem e receba imediatamente o nosso guia Parintins para se informarem e se prepararem para as experiência em junho de 2020!

Com muita alegria, anunciamos o lançamento do 2° lote para o Festival de Parintins 2020.

As mudanças no Pacote ECONÔMICOS foram pequenas, porém necessárias diante do aumento na procura por Pacotes.Tradicionalmente, os ingressos começavam a serem comercializados apenas após o Carnaval. Eles alavancam todos os outros serviços na Ilha Tupinambarana. A tendência é que para o festival do ano que vem, todos os serviços lotem ou fiquem mais caros antecipamente.

Se você já iniciou uma negociação conosco e ainda tem planos de viajar a Parintins, peço que faça contato para garantir uma viagem caprichosamente com bom custo x benefício.

Cobrimos qualquer oferta similar com as mesmas entregas.

Segue um video para refletir se vale ou não a pena vivenciar a experiência mais sensacional oferecida em todo o Brasil:

https://www.youtube.com/watch?v=zEeNg0C9jHg

O prazo de validade do valor promocional do 2o lote vai até o 31/12/2019 ou enquanto houver vagas. Sujeito a disponibilidade.

Mais informações, abaixo da assinatura do email e em anexo.

(sujeito a adaptações e disponibilidade)

Inclui no Pacote ECONÔMICO 2020:

– Aconselhamento na compra do aéreo: Sua Cidade – Manaus – Sua Cidade com o melhor custo x benefício;

– Viagem Manaus – Parintins – Manaus em lancha rápida (espécie de ônibus fluvial), acomodado em poltrona e refeição inclusa. Cerca de 9 horas de viagem pelo exuberante rio Amazonas. Outra possibilidade também é em barco regional, hospedado em rede e cerca de 24 horas de viagem, sem refeições inclusas;

– Ingressos para uma das três noites do Festival, em categoria Arquibancada Especial, a definir entre Caprichoso ou Garantido;

– Hospedagem em apartamento de pousada (ar condicionado, wifi, frigobar, TV e banheiro privativo), na região central de Parintins. De 25 (quinta) a 29 (segunda). À pé, a 2 min da orla do rio Amazonas e 10 min do Bumbódromo;

– Passeio caminhante em Parintins na sexta, dia 26 pela manhã, com guia local. Cerca de 3 horas de duração;

– Exemplar impresso da publicação Guia Parintins – Histórico Ecológico e Cultural, com cerca de 200 páginas, todo ilustrado e produzido por nós;

– Camiseta exclusiva VamosparaParintins.com.br;

– Seguro viagem individual;

– Suporte via telefone e WhatsApp durante 24h no período da viagem.

Investimento:

VALOR PROMOCIONAL DE LANÇAMENTO do 2o lote, vagas limitadas.

R$ 2.850,00 à vista ou parcelado em boletos (entrada de R$1.200,00 + 3 x R$ 600,00). Valor por pessoa, viajando em quatro pessoas.

R$ 2.950,00 à vista ou parcelado em boletos (entrada de R$1.300,00 + 3 x R$ 600,00). Valor por pessoa, viajando em três pessoas.

R$ 3.350,00 à vista ou parcelado em boletos (entrada de R$1.700,00 + 3 x R$ 600,00). Valor por pessoa, viajando em duas pessoas.

R$ 4.400,00 à vista ou parcelado em boletos (entrada de R$2.400,00 + 3 x R$ 700,00). Valor por pessoa, viajando sozinho.

Adicionais disponíveis:

– Voo: sua cidade – Manaus – sua cidade;

– Ingresso para uma segunda Noite ou o Passaporte para todas as três Noites;

– Hospedagem em Manaus;

– Receptivo no aeroporto de Manaus e/ no porto de Parintins;

– Café da manhã na hospedagem em Parintins;

– Voo: Manaus – Parintins e/ou Parintins – Manaus;

Programação dia a dia, de 25/junho a 29/junho de 2020

25/jun/2020 – quinta

Previamente à viagem será enviado o exemplar do Guia Parintins, camiseta exclusiva e o seguro viagem individual.

Chegada a Manaus durante a madrugada ou início da manhã (opcional de chegada no dia anterior com hospedagem na cidade). Desde São Paulo (3h30), Brasília (2h) e Rio de Janeiro (3h30), por exemplo.

A partir de meio-dia embarque fluvial em lancha rápida ou barco regional para Parintins.

26/jun/2020 – sexta

Chegada a Parintins e check in no Hotel.

Tarde livre.

À noite, opcional do Ingresso para a primeira noite do Festival.



27/jun/2020 – sábado

Café da manhã no Hotel.

13h às 16h – City tour caminhante pela cidade. Visitaremos os bastidores das alegorias que permanecem no entorno do Bumbódromo, o curioso cemitério municipal, alguns mirante voltados para o rio Amazonas, lojas especializadas em artesanato local, entre outras surpresas que serão reveladas apenas durante o percurso.

À noite, opcional do Ingresso para a segunda noite do Festival.



28/jun/2020 – domingo

Café da manhã no Hotel.

À noite, opcional do Ingresso para a terceira noite do Festival.



29/jun/2020– segunda

A partir das 5h da manhã, retorno para Manaus em lancha rápida ou barco regional.

Recomendamos que os voos de retorno sejam agendados para a partir da terça (30) a tarde.

Fim de nossos serviços

