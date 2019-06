”Vamos ter um grande Festival dentro e fora da arena”, diz Saullo Vianna

O deputado Saullo Vianna (Cidadania), presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural da Assembleia Legislativa do Amazonas, visitou, nesse domingo (23), os galpões dos bumbás Caprichoso e Garantido em Parintins.

A menos de uma semana para o início da 54ª edição do Festival Folclórico de Parintins, Saullo pode constatar que os bois vão levar um espetáculo grandioso para o Bumdódromo nos dias 28,29 e 30 de junho.

“Visitei os dois galpões e pude ver a grandiosidade do trabalho que será apresentado ao público nos três dias.Vamos ter um grande festival dentro e fora da arena”, adiantou.

Saullo fez questão de frisar que, o apoio antecipado do Governo do Estado foi fundamental para que os bois pudessem trabalhar de forma organizada.

“Isso sem dúvida, refletiu diretamente no trabalho dos bois. Graças à sensibilidade do governador Wilson Lima e do secretário de Cultura, Apolo Muniz, esse ano o apoio financeiro chegou antes da última semana do festival.”

Saullo aproveitou a passagem por Parintins para prestigiar o Boi de Rua, festa tradicional promovida pelo Caprichoso sempre no domingo que antecede o início do festival.

Assessoria Deputado Saullo Vianna