Vanessa critica a dificuldade dos parintinenses no acesso a tratamentos intensivos de saúde em Manaus

Na sessão ordinária de Terça-Feira (11), a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) criticou a falta de organização do sistema que orienta o acesso de pacientes em estado crítico a atenção à urgência e emergência nas unidades de Manaus. Vanessa questionou as mudanças no processo de transferência de pacientes da rede pública de saúde no Estado do Amazonas, determinadas pela Portaria n°354/2019 – GSUSAM. Defensora da regionalização do Hospital Jofre Cohen, a vereadora reiterou a dificuldade dos parintinenses no acesso a tratamentos intensivos de saúde.

RELEASE – 11 de junho de 2019 (Terça-Feira)

* O vereador Beto Farias (Podemos) solicitou ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) a isenção da taxa de água para famílias de baixa renda, atingidas pela cheia do Rio Amazonas, como consta no cadastro da instituição. Entre os argumentos, alega que “o município de Parintins se depara com a grande cheia e muitas famílias são afetadas, tendo desde a mudança de rotinas até a destruição de suas residências e imóveis”. O pedido é como forma de minimizar os danos às famílias tão prejudicadas com o fator natural, visto que após esse período, geralmente, têm muitas despesas.

* O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), refletiu sobre a indefinição referente ao aporte financeiro por parte do Governo do Estado para fazer o embelezamento da cidade em preparação ao Festival Folclórico de Parintins. A ajuda governamental é essencial porque o município não tem envergadura financeira para fazer o trabalho. Com a imprecisão, impede a contratação de mão-de-obra para os serviços. “Faltam 17 dias para a grande festa. Fica aqui registrada nessa Tribuna da Câmara essa preocupação da Casa e deste vereador. Irei fazer, pela presidência da Câmara, os encaminhamentos, conversar com o governador, Secretário de Cultura do Estado, a fim de que possa acelerar esse processo. Não dá para ficar desse jeito”, argumentou.

* O vereador Renei Mocambo (PR) relatou sua agenda parlamentar, na semana passada, sobre viagens à zona rural do Distrito do Mocambo junto ao Secretário Municipal de Educação João Costa. Reformas e melhorias das escolas visitadas foram solicitadas pelo parlamentar – Escola Senador José Esteves, Escola do Santo Antônio, da comunidade do São Tomé e Escola Municipal Santa Maria. Em todas as localidades, recebeu reclamação dos moradores referente à Iluminação Pública e o serviço do programa “Luz para Todos”.

* O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB) requereu Plano de Ação do abastecimento da cidade para o 54° Festival Folclórico de Parintins. O pedido é direcionado para a Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa). O documento encaminhado pelo presidente da Comissão de Setor Primário, Abastecimento e Políticas Rurais no Poder Legislativo visa manter o abastecimento da cidade com planejamento. Entre as solicitações, constam: cronograma de fornecimento do matadouro, funcionamento de mercados, feiras, orientações aos vendedores de alimentos nas ruas, abastecimento de peixes e carnes no município.

* O vereador Afonso Caburi (PTB) informou sobre resposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sedema) para providências sobre vistoria nas obras do sistema de esgoto da Empresa Oliveira Energia, no Distrito do Caburi, especificamente o destino das águas pluviais. A Sedema enviou equipe de técnicos para analisar o projeto. Sobre o assunto houve reunião entre comunitários e engenheiro responsável da obra, o que gerou relatório cujo teor é a renovação da licença para o empreendimento da usina de energia termelétrica. No entanto, a Sedema prepõe o deferimento da licença a partir da realização de uma Audiência Pública para informações sobre o projeto e seus impactos ambientais.

* O vereador Gelson Moraes (PSD) retomou as reivindicações expostas em sessão anterior a respeito dos entulhos nas ruas da cidade. Em conversa com o Secretário Obras Matheus Assayag, o vereador licenciado o informou que, até o fim de semana, serão concluídos os serviços no bairro Paulo Corrêa e em outros bairros que estejam precisando de limpeza. Já que os entulhos estão em toda a cidade, Gelson afirmou que estará “acompanhando de perto, fiscalizando essa limpeza, haja vista que há uma grande cobrança dos moradores”.

* A vereadora Nêga Alencar (PSD) denunciou, que ao invés de um aterro controlado como se propaga pela Prefeitura de Parintins, o terreno destinado ao depósito de resíduos domésticos, industriais, entulhos e hospitalares no bairro Djard Vieira, nada mais é que um lixão a céu aberto. Nêga afirmou que a lixeira pública municipal dá os primeiros sinais de ter chegado ao seu limite na capacidade receber todo tipo de resíduos. A vereadora denunciou ainda a situação degradante e desumana de muitas pessoas, que devido a necessidade e a falta políticas públicas sociais no município, se vêm obrigadas a catar materiais dentro dos entulhos de lixo.

* O líder do prefeito na Câmara, o vereador Cabo Linhares (Patriota) destacou encontro que o deputado estadual Cabo Maciel (PR) teve com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em Manaus. Na oportunidade, o presidente da comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa, entregou o Anteprojeto de Lei que solicita a criação do Comando de Policiamento Especial de Fronteira – COMPEF, com sede na cidade de Tabatinga. “Esse é o compromisso do deputado estadual Cabo Maciel (PR) com a segurança pública, que irá combater o tráfico de drogas nas fronteiras com o Brasil”, exaltou.

Assessoria de Comunicação da CMP