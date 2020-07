Vanessa Gonçalves faz diversas solicitações na CMP

A vereadora Vanessa Gonçalves (PP) solicitou reestruturação do sistema de iluminação nas comunidades Filadélfia, Mangueirão, Nova Canaã e Santa Rita de Cássia – Valéria. Para Nova Canaã, demandou também manutenção do prédio da escola, principalmente nas instalações hidráulicas. Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), pediu regulação do sistema de distribuição de água na comunidade Novo Oriente – Rio Tracajá. Requereu ainda instalação de uma torneira na Baixa do São José; limpeza de bueiros no Beco do Sapo e policiamento na Comunidade Santa Rita de Cássia – Valéria

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

25ª Sessão Remota – 15 de Julho (Quarta-feira)

A vereadora Nêga Alencar (PSC) encaminhou indicações ao Executivo, visando melhorias para o bairro Pascoal Alaggio, como instalação de coletores de lixo nas esquinas, e recuperação asfáltica de rua Sá Peixoto e conserto de cano quebrado na via. Agradeceu ao Deputado Estadual Saullo Viana (PTB), que atendeu indicação de sua autoria para combate à Covid-19 em Parintins e destinou 1,5 milhão, repassados ao município para compra de materiais hospitalares, EPIs, testes rápidos e outros itens necessários.

O vereador Mateus Assayag apresentou dois Requerimentos direcionados à Prefeitura Municipal de Parintins para beneficiar as famílias da Comunidade do Açaí, na Gleba Vila Amazônia. O primeiro pede construção de novo castelo d’água em concreto para atender a demanda dos moradores com água de qualidade e em abundância. No segundo, solicita construção de nova escola para a comunidade, no sentido de garantir que os alunos dessa região recebam excelente aprendizado, em ambiente cômodo, confortável e climatizado.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) anunciou sua saída da presidência do Partido da Social Democracia Brasileira, mas declarou que vai permanecer na sigla partidária. Destacou as obras que estão acontecendo em Parintins. Às pessoas que tecem críticas, rememorou o caos que a cidade de Parintins se tornou na gestão passada. Ainda sobre as obras, frisou o papel do vereador em se fazer presente para exercer a função fiscalizadora dos parlamentares, para “ver que o dinheiro público foi investido de forma correta”.

O vereador Afonso Caburi (DEM) apresentou requerimento solicitando reservatório de água com capacidade para 5.000 litros e inclusão no Programa “Água no Jirau” para as comunidades rurais Lago da Esperança e Monte Sinai. Justificou que as famílias destas comunidades têm enfrentado grandes dificuldades, disse que espera solução à problemática e levar água de qualidade às referidas. Finalizou fazendo menção à posse do novo gerente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, o senhor Fermiliano.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (DEM), apresentou três proposituras ao Poder Executivo. As reivindicações consistem em perfuração de poço artesiano na comunidade Betânia, no Rio Uaicurapá, implantação de duas rotas de transporte escolar para a Escola Municipal Washington Luiz Teixeira, em São Sebastião do Boto, e serviço de terraplanagem, com piçarramento, na Rua Andiroba, ao lado da usina de asfalto de Parintins.

O vereador Cabo Linhares (PSL) solicitou construção de castelo e compra de caixa d’água de cinco mil litros para a comunidade Mangueirão – Rio Uaicurapá; construção do Centro do Idoso na agrovila Mocambo do Arari e aquisição de caixa d’água de cinco mil litros, limpeza do poço artesiano, manutenção de luminárias, bem como conclusão da casa dos professores, banheiros para comunidade Nossa Senhora da Aparecida do Miriti. Para zona urbana, demandou manutenção em cratera no cruzamento das Ruas Álvaro Maia e Armando Prado.

O vereador Gelson Moraes (Republicanos) reforçou pedido para reforma da ponte da Lage da Gleba de Vila Amazônia. Ao Setor de Iluminação Pública pediu lâmpadas para a comunidade Parintinzinho, visto que as luminárias da localidade estão sem “as luzes”. Para a localidade, ainda, demandou a leitura da conta de luz, a qual não é feita há três meses e os comunitários foram até ameaçados de corte de energia pela empresa. O parlamentar declarou que vai, pessoalmente, à Amazonas Energia para solicitar o serviço.

O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB) destinou ao Senador da República Omar Aziz (PSD) Indicação para que destine emenda impositiva para asfaltamento da estrada Caburi-Mocambo, com acesso pela comunidade do Monte Sinai, com construção do porto flutuante para atender moradores e produtores da localidade. À Prefeitura requereu, de forma verbal, para que, tão logo passe a pandemia, a construção do Centro dos Idosos na Agrovila Caburi. Comunicou que, a partir da próxima terça-feira (21/07) vai ser retomada a instalação de sistemas Salta-Z nas comunidades em que já receberam o castelo e base.

Por Assessoria de Imprensa da CMP

Publicado por Carlos Frazão/JI