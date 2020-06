Vanessa Gonçalves vê sua indicação se transformar em obras

A vereadora Vanessa (PP) tratou sobre efetivação de obras em Parintins, mesmo em tempo de pandemia, como construção de academias ao ar livre, resultado de sua Indicação à ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM). Requereu melhorias para a estrada que interliga Caburi e Mocambo; instalação de castelo de caixa d’água na comunidade Monte Horebe e regulação do sistema de iluminação na região; execução do Programa Luz Para Todos nas Comunidades Moriá (Rio Mamuru), São João Jacu e Cabeceira da Ribeira (Lago do Caburi). Para área urbana, pediu a limpeza de bueiros no Residencial Vila Cristina.

CÂMARA MUNICPAL DE PARINTINS

19ª Sessão Remota – 25 de Junho (Quinta-Feira)

O vereador Mateus Assayag (PL) destacou Audiência Pública que tratou da implantação de dez leitos de UTI’s no município; construção do CAPS-AD e de quatro academias ao ar livre; investimentos para recuperação de ruas e reunião organizada pelo Comitê de Combate ao Coronavírus. Cobrou do Poder Executivo o início imediato do Programa de Orientação ao Combate da Covid-19 para ser executado na zona rural. Assayag também comentou sobre o momento de pandemia da Covid-19 e a realização do Festival Folclórico de Parintins.

O vereador Beto Farias (Republicanos) apresentou Projeto de Lei que autoriza a reabertura de templos religiosos no município de Parintins. Com dispensa de interstícios, o projeto foi votado, aprovado por unanimidade e, agora, segue para sanção ou veto do Poder Executivo, bem como análise do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus para autorização. Com Requerimento Verbal votado à Santa Rita da Valéria, solicitou manutenção e troca de luminárias, bem como melhorias na rampa que dá acesso à comunidade.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) solicitou operação tapa buraco e recapeamento asfáltico para a Rua Francisco Xavier e capina do campo que fica situada no conjunto da Sham. Em Indicação, solicitou operação tapa-buraco na entrada do porto da cidade. Requereu à Prefeitura de Parintins operação tapa-buracos nas ruas Furtado Belém e Sá Peixoto. Solicitou ao gerente da Manaus Energia que esclareça o motivo de tantos ruídos provocados pelo som excessivo dos transformadores da usina hidrelétrica de Parintins.

O vereador Gelson Moraes (Republicano) falou sobre Audiência Pública e a implantação de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s), que serão referência para o Baixo Amazonas. Espera que o Governo do Estado se comprometa com a manutenção dos equipamentos, pois o município não tem condições de arcar sozinho com custo tão elevado. Comentou também sobre a flexibilização do novo decreto municipal, o qual passa a ser das 6h às 19hs, com a intenção de amenizar a aglomeração e ajudar os pequenos empreendedores.

O vereador Cabo Linhares (PSL) destacou a reunião com a diretoria da Associação Municipal de Mototaxistas de Parintins (AMMOPIN) que tem como presidente Sr. Raimundo Carvalho, em que solicitou a parceria do vereador. O militar apresentou Projeto de Lei que declara de utilidade pública a Associação sem fins lucrativos. Também apresentou Requerimentos para construção de castelo e aquisição de nova caixa d’água para comunidade São Pedro do Mocambo e operação tapa-buraco na Rua Fortaleza, bairro João Ribeiro.

O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), disse que após receber inúmeras reclamações por falta de água no bairro Pascoal Alaggio, buscou informações e constatou que há grande incidência de gatos. Para solucionar o problema, requereu, verbalmente, extensão da linha de alta tensão até o bombeamento do bairro. O parlamentar fez uma breve avaliação sobre a Audiência Pública que tratou sobre Projeto de Lei 011/2020, referente Programa de Antecipação de Impostos o qual pode viabilizar implantação de UTI’s.

O vereador Tião Teixeira (DEM) encaminhou requerimento à Prefeitura de Parintins para reivindicar a reforma e a ampliação da Escola Municipal São Raimundo do Gregoste. Outra propositura apresentada pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins foi solicitar a implantação de cerca de 350 metros de rede hidráulica, com ligação no sistema de abastecimento de água da comunidade Nossa Senhora da Saúde do Canarinho, até Monte Sinai do Jará. Os documentos entrará em sessão marcada para o dia 29 de junho.

