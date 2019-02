Vânia será homenageada no Carnailha pela Banda Bad Boy

Foto: Video Park

Levar a culinária da região para a Paraíba do Samba é a proposta do Banda Bad Boy. A proposta é apresentar além dos sabores e pratos da culinária da região, a história de dona Vânia com o tema “Vânia faz da culinária uma arte abençoada”.

De acordo com o atual presidente Alessandro de Souza, o “Paródia”, o bloco escolheu esse tema para contar a trajetória da chefa de cozinha Vânia. “Vamos levar a trajetória vencedora da dona Vânia, falar sobre o nosso caldo de tambaqui, a galinha caipira, tudo isso é muito rico, e com a fé em Nossa Senhora do Carmo prometo levar a maior caldeirada de foliões para a avenida. Vamos fazer um Carnailha inesquecível”.

Paródia fez agradecimentos a todos que contribuem para a realização dessa festa. “Faço minhas considerações à imprensa que sempre alavancou o nosso Carnailha, os artistas anônimos, as bandas, a diretoria da Ascap, compositores e ao prefeito Bi Garcia. Sou grato a ele, que tem lutado não só pela razão cultural, mas também pela estrutura, pela logística do nosso Carnailha, fico feliz por ter um prefeito que incentiva que traz proposta e que sempre vai trabalhar pelas melhorias do nosso carnaval e do nosso povo”.

SECOM