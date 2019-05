Vaticano reconhece segundo milagre de Irmã Dulce, que irá virar santa

Conhecida como o “Anjo bom da Bahia”, Irmã Dulce (1914-1992) teve um segundo milagre reconhecido pelo Vaticano, por meio de um decreto, e será proclamada Santa. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pelo site “Vatican News”, canal oficial de comunicação da Santa Sé.

“Com o Decreto autorizado pelo Santo Padre reconhecendo o milagre atribuído à intercessão de Irmã Dulce, a Beata será proximamente proclamada Santa em solene celebração de canonizações”, de acordo com o portal de notícias.

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta segunda-feira, o prefeito do Congregação das Causas dos Santos, cardeal Angelo Becciu, e autorizou a promulgação do decreto.

No total, foram autorizados oito decretos sobre os milagres e virtudes heróicas de homens e mulheres, cinco deles italianos, dois brasileiros e um espanhol. Dois milagres foram esclarecidos para canonização e outro para beatificação.

O outro brasileiro que teve reconhecida suas vitudes heróicas pelo Vaticano, nesta terça-feira, foi o Frei Salvatore da Casca, capuchinho, nascido em Casca, no Rio Grande do Sul, em 1911, e falecido em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, em 1972.

Irmã Dulce

Dulce Lopes Pontes, da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, nasceu em Salvador em 26 de maio de 1914 e faleceu em 22 de maio de 1992.

Conhecida como o “Anjo bom da Bahia”, ela é recordada por suas obras de caridade e de assistência aos pobres e necessitados. Irmã Dulce foi beatificada em 22 de maio de 2011 e, com este decreto, será proclamada Santa “proximamente em solene celebração de canonizações”, segundo o Vaticano.

(extra.globo.com)