A Câmara de Parintins recebe o velório do jornalista e apresentador Tadeu de Souza, falecido na manhã desta terça-feira, 06 de agosto, no Hospital Regional Jofre Cohen, em decorrência de um infarto. As despedidas na Casa Legislativa iniciaram às 13:45h, quando o corpo chegou ao Plenário Raimundo Almada.

O velório será aberto ao público.

A família informa que o sepultamento de Tadeu de Souza vai acontecer às 16 horas, desta quarta-feira, 07.

Assessoria de Comunicação da CMP