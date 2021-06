Vem ai! 1° Corrida Floresta Amazônica “Quem Ganha Com Isso é Parintins”

Seguindo todos os protocolos de saúde, acontece dia 18 de julho em Parintins, a 1° Corrida Floresta Amazônica “Quem Ganha Com Isso é Parintins”. De acordo com o idealizador da disputa, Ocivaldo Santos o “Codó”, “é uma data importante pra mim, pois é meu aniversário, e como incentivador do esporte no município, vou comemorar com essa disputa no meio da floresta que será inédita no município”, comunica.

O evento terá premiação para todos os participantes e 15 competidores estão confirmados para a disputa que tem como ponto de partida a comunidade do Açai, seguindo percurso pelas comunidades do Quebrinha, Quebrão, Santa Fé, Boa Esperança com chegada no Zé Açú. Com início às 7h, o evento tem o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Esportes – SEMJUV e de Saúde (SEMSA).

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Reprodução Internet