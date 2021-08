Vem ai! Copa das Empresas de Futsal com mais de 40 equipes participantes

Depois do sucesso no futebol de campo na Arena “Joca”, bairro Santa Clara, a Copa de Empresas, em 2021, invadirá a quadra do ginásio de Esportes Elias Assayag e promete ser a maior disputa empresarial do Baixo Amazonas. Segundo o idealizador da Copa, Hemerson Carlos, o popular “Toya”, para o seu primeiro ano de competição, já existem mais de 30 equipes confirmadas para a disputa.

“Ficamos quase dois anos sem qualquer tipo de competição oficial por conta da pandemia. Até chegamos a anunciar a copa de futsal, mas fomos surpreendidos com essa doença e, agora, graças a Deus e a ciência, aos poucos estamos retornando e esperando a liberação por parte do Comitê de Combate a Covid-19, para iniciarmos a competição”, afirma Hemerson Toya.

Junto com a coordenação, já havíamos fechado o número de equipe, porém, com a grande procura, decidimos abrir novas vagas. “Já estamos prontos, somente aguardando o sinal verde do comitê, para darmos início a I Copa das Empresas de Futsal. Viemos pra ficar e, eu não tenho dúvidas, que com o apoio do prefeito Bi Garcia, será a maior competição esportiva do Baixo Amazonas”, conclui.

Texto: Kedson Silva/JI