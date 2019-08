Vem aí o Festival de Verão do Caburi

O Festival de Verão do Caburi é uma realização da Prefeitura de Parintins, que cresce a cada ano em público e shows.

O vereador Afonso Caburi (PTB) comunicou que o Festival de Verão do Caburi 2019 será realizado no primeiro final de semana de setembro – dias 06, 07 e 08. Ele ressaltou o trabalho da Vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) em prol ao evento e agradeceu à Deputada Alessandra Campêlo (MDB) pela verba de 50 mil, destinada ao festival, bem como destacou o trabalho da Prefeitura Municipal para o êxito da festa. Outra informação dada pelo parlamentar é que, no dia 18 de agosto, o Caburi vai realizar eleição para nova a diretoria da Associação dos Moradores e Agricultores Familiares do Caburi (AMAFIC).

RELEASE – 30 de julho de 2019 (Terça-Feira)

Na sessão ordinária de Terça-Feira (30), a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) apresentou demandas da comunidade parintinense. Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), requereu soluções quanto à falta de água em pontos da cidade, bem como a irregularidade no produto, que não atende aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Na ocasião expôs denúncias dos moradores do Bairro da União e Santa Clara. Com Indicação à Polícia Militar, solicitou policiamento para a Orla do Bairro da União.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Telo Pinto (PSDB), lamentou a notícia da saída do Coronel Navarro do Comando Geral da Polícia Militar de Parintins. Ele elencou diversas ações do militar e disse que vai encaminhar pela Casa Legislativa documento, assinado pelos vereadores, ao governador do Amazonas e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, para que revejam a destituição. O parlamentar também pautou sobre Sessão Itinerante, ressaltou sua importância e convidou os moradores do Mocambo a marcarem presença na qual vai ocorrer na sexta-feira (02) desta semana na localidade.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) voltou seu discurso à Infraestrutura de Parintins. Cobrou a conclusão de pavimentação da Rua Herbert de Azevedo, solicitou pavimentação na Rua 09 do bairro Itaúna, pediu também a recuperação da Estrada da Comunidade Palhal até a Colônia, no Caburi e anunciou que vão começar os trabalhos asfálticos nas ruas Sete de Setembro e Alberto Mendes, no bairro Palmares. O edil lembrou ao Secretário Municipal de Produção e Abastecimento (Sempa) sobre o Requerimento em que solicitou uma tenda para os peixeiros da Feira da Francesa.

A vereadora Nega Alencar (PSD) solicitou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a manutenção do aparelho de mamógrafo. Em sua justificativa, destacou que é um exame capaz de revelar a existência de sinais precoces do Câncer de Mama, antes mesmo que lesões sejam palpáveis e também pode verificar a necessidade de tratamento intensivo para os tumores e conservação da mama, caso seja necessária uma cirurgia. Outra solicitação foi Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Raimundo Gomes da Silva, conhecido carinhosamente por Kamura.

O vereador Beto Farias (Podemos) homenageou o sr. Francisco Mendonça da Gama, conhecido carinhosamente como Cara Branca, 74 anos, que faleceu na tarde de quinta-feira, 25 de julho. “Não morreu apenas Cara Branca, morre também uma parte da memória da cultura e do futebol parintinense”, declarou. O parlamentar também lamentou a transferência do tenente coronel Luiz Alberto Navarro, que deixará o cargo de comandante do 11º Batalhão de Policiamento Ostensivo da Polícia Militar de Parintins.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Tião Teixeira (PTB), relatou preços abusivos de contas de luz nas comunidades rurais da área de várzea. Ele ouviu denúncias de trabalhadores rurais e pediu explicações da empresa Oliveira Energia sobre os valores mensais elevados, em residências de famílias de baixa renda. O vereador denunciou casos absurdos de cobranças de energia elétrica, acima de R$ 400,00, embora o consumo seja muito inferior em residências, onde estão instalados poucas lâmpadas, uma televisão, um ventilador e outros pequenos eletrodomésticos.

O vereador Gelson Moraes (PSD) solicitou à Mesa Diretora para que inclua no convite da Sessão Itinerante, que haverá no Mocambo no próximo dia 02 de agosto, a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempa) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Justificou que a presença do INSS é “de grande importância para a população, principalmente do interior, para que fiquem mais informados sobre as mudanças na Reforma da Previdência”. O vereador também reforçou Indicação para que tenha o sexto tempo no calendário de reposição das aulas, devido à greve que houve na rede estadual.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Cabo Linhares (Patriota), comparou o programa de TV da vereadora opositora com o qual tinha no passado, que “só mudou a figura do personagem, mas o discurso é o mesmo – o de enganação”. Ao tratar sobre programa, levantou a questão sobre o valor de um programa televisivo e fez uma comparação com o salário de vereador. “Um programa de TV, no mínimo do mínimo, é no valor de 15 mil reais. Que interesse tem em pagar um programa que tem o mesmo formato de um programa de televisão de lá atrás, que enganou a população parintinense?”, questionou com repúdio.

Assessoria de Imprensa da CMP