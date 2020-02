Vendas de ingressos para o 1º Feirão dos Blocos começam nesta terça-feira (04)

Os blocos Irreverentes e da Chave Especial de Parintins promoverão no próximo sábado (08), no Show Clube Ilha Verde, o 1º Feirão dos Blocos com vendas de mesas, camarotes e ingressos a preço popular. A promoção do 1º feirão foi definida em reunião entre representantes das agremiações e o prefeito Bi Garcia na última quinta-feira (30) e tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar os blocos com as despesas do Carnailha.

Os passaportes para quem quiser prestigiar o concurso da corte do Carnailha estarão disponíveis a partir desta terça-feira (04), na frente do Ilha Verde. Os valores são os seguintes, ingresso R$ 5,00, mesa R$ 50,00 e camarote a R$ 100,00.

Para reservas e mais informações, entrar em contato com a Glaucia pelo telefone 92 991488475.

Fotos: Pitter Freitas