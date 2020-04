Vereador Afonso Caburi pede melhor funcionamento da distribuição de energia elétrica no Distrito do Caburi

O vereador Afonso Caburi (DEM) colocou em pauta dois requerimentos à Empresa Eletrobras Amazonas Energia referentes a equipamentos para auxiliar no melhor funcionamento da distribuição de energia elétrica na região do Distrito do Caburi. No primeiro, solicita religador para a rede da Costa do Amazonas e alimentador para a região rural do Distrito do Caburi. Em outro, cobra celeridade no processo de limpeza de 89km de faixa de servidão na região. O edil ainda agradeceu à referida empresa pela realização da obra de asfaltamento da rua central, por onde passam os dutos da hidrelétrica do Caburi.

3ª Sessão Remota – 29 de abril de 2020 (Quarta-feira)

O vereador Gelson Moraes (Republicano) apresentou requerimento à Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) solicitando informações a respeito dos critérios utilizados para a seleção dos para a seleção dos contemplados pelo auxílio do Governo Estadual durante a pandemia de covid-19. O parlamentar manifesta preocupação porque muitas pessoas “ainda não estão levando tão a sério” a pandemia.

O vereador Mateus Assayag (PL) evidenciou medidas tomadas pelo Executivo Municipal e outras sugeridas pelo Legislativo, como o escalonamento do pagamento dos servidores municipais, propositura de sua autoria. Agradeceu o apoio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde pela articulação com o município de Barreirinha para facilitar o trânsito de produtos do setor primário. Pontuou sobre medida equivocada do Banco Bradesco em fechar locais com os caixas eletrônicos na cidade e da ação imediata da Prefeitura em resolver a situação para evitar maiores transtornos à população.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) salientou que o Estado do Amazonas tem sido bastante divulgado nas mídias nacionais, inclusive no Conexão Repórter, onde “mostrou, descaradamente, o abuso pelo poder econômico do Estado, que aproveita os problemas que a população está vivendo para superfaturar preços de respiradores”. Lamentou o aumento de casos de Covid-19 em Parintins e enalteceu ações da Prefeitura Municipal no enfrentamento à doença do novo Coronavírus.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PP), com Indicação ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Parintins (AM), requereu criação de cronograma voltado ao atendimento na Caixa Econômica Federal. A proposta é garantir prioridade ao grupo previsto pela Lei 10.048/00 (idosos, grávidas, pessoas com deficiência, etc.) e de moradores da zona rural. Outro pedido é referente à disponibilização de máscaras de proteção e informativos com orientação de saúde ao povo do interior que chega à área urbana, sob os parâmetros do Decreto nº 027/ 2020 – PGMP.

O vice-presidente da Casa Legislativa, vereador Tião Teixeira (DEM), solicitou ao Comitê de nfrentamento à Pandemia de Coronavírus em Parintins a criação, com urgência, de calendário especial de atendimentos aos beneficiários do Auxílio Emergencial do Governo Federal da zona rural para evitar aglomeração, em razão pandemia do novo coronavírus. O parlamentar sugeriu a elaboração de plano estratégico para garantir o acesso ao pagamento do auxílio, com cadastramento e orientação social.

A vereadora Nêga Alencar sugeriu, em Requerimento à Mesa Diretora da Câmara, criação da Comissão Especial em apoio ao combate do Covid-19 para que o máximo de vidas possam ser salvas. Destacou que é necessária a ação do Poder Público. Com isso, o Poder Legislativo deve sim apoiar o Executivo nas ações necessárias para combater a disseminação do novo Coronavírus, porém, com a função fiscalizadora para que recursos destinados ao Covid-19 não sejam usados para outros fins, para evitar “possíveis ilicitudes”.

O vereador Cabo Linhares (PSL) destacou a entrega de duas novas ambulâncias para Parintins. Linhares agradeceu ao deputado estadual Cabo Maciel (PL) e o prefeito de Parintins Bi Garcia (DEM) pelo compromisso com a saúde da população parintinense. O líder do prefeito na Câmara alertou a população que na Câmara tem uma vereadora opositora que só encontra defeitos na administração Municipal. “Eu queria saber que emenda ela trouxe para Parintins em benefício a Parintins?”, indagou.

O presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB) repudiou à decisão da gerência do Banco do Bradesco em Parintins em colocar comunicado de que “os caixas eletrônicos não iriam funcionar porque o município de Parintins teria proibido”. Agradeceu empenho da equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da distribuição dos kits de merenda escolar às famílias dos alunos da rede municipal. Enalteceu atendimento do Deputado Cabo Maciel (PL) à propositura do vereador Cabo Linhares (PSL) para aquisição de duas ambulâncias para Parintins.

Presidente da Câmara solicita implantação de Caixa Aqui na zona rural de Parintins

Destinado à Caixa Econômica Federal, o Requerimento de autoria do presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), foi aprovado, por unanimidade, por seus pares de parlamento. O documento requer implantação de correspondente bancário Caixa Aqui nas Agrovilas de Caburi e Mocambo, para auxiliar os moradores das regiões no saque de Auxílio Emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal.

“É uma necessidade da zona rural, principalmente grandes polos. Eu mesmo já tive uma conversa com o Superintendente da Caixa Econômica e vamos trabalhar, ativamente, a fim de que possam também convencer o empresariado dessas localidades a aceitarem um Caixa Aqui, tendo em vista toda uma logística, mas, não tenho dúvida que irá desafogar principalmente a ida ao município para saque de benefícios, salários, enfim”, argumentou.

A aprovação ao pedido foi consentida em segunda sessão remota virtual da Casa Legislativa, na tarde desta segunda-feira, 27 de abril, destinada a deliberar votação das matérias legislativas apresentadas em sessão anterior – a primeira online da história do legislativo municipal parintinense.

Durante minuto concedido ao final da sessão, o parlamentar reconheceu o serviço dos profissionais de saúde e demais serviços essenciais. Ao Dr. Tanaka e Dr. Rodolfo, em nome de todas as pessoas infectadas pelo novo Coronavírus, externou solidariedade. Alertou a população de Parintins quanto ao crescente número de casos e intensificou as recomendações das autoridades em saúde para uso da máscara, distanciamento social, bem como higienização. Reforçou o pedido “fique em casa”.

Assessoria de Imprensa da CMP