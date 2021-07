Vereador Babá Tupinambá acompanha chegada de materiais enviados pelo Governo do Estado ao IAPIN

Buscando oferecer um espaço mais humanizado e estruturado para às crianças, familiares e colaboradores, o Instituto Autismo de Parintins – “Isadora Tupinambá” recebeu no domingo, 18 de julho, materiais enviados pelo Governo do Estado. TV, Ar condicionado, mesas, cadeiras e armários são materiais conquistados ao instituto após uma série de reuniões na capital (Manaus) feita pelo Vereador e Presidente do IAPIN, Babá Tupinambá (PDT).

“Aos poucos as coisas vão acontecendo. Não vamos parar, pois nossa meta é termos um instituto completo e com profissionais para o atendimento a nossas crianças com autismo. Obrigado Governador Wilson Lima por olhar pelas nossas crianças e ao secretário da SEDUC, Luís Fabian”, agradece o Vereador.

Por Mayara Carneiro

Texto: Assessoria Parlamentar / Foto: Divulgação

