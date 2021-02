Vereador Babá Tupinambá é o novo presidente da Comissão de Cultura, Turismo e Arte da Câmara de Parintins

Nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, o vereador Babá Tupinambá (PDT) foi eleito presidente da Comissão de Cultura, Turismo e Arte da Câmara Municipal de Parintins (CMP). A votação foi feita em Sessão Extraordinária, realizada logo após a Sessão Solene, que marcou a abertura dos trabalhos do primeiro período da 18ª Legislatura da Câmara, com a leitura da Mensagem Anual do Poder Executivo, com a apresentação do Plano de Governo para o ano de 2021.

O vereador do PDT também ficou inserido como membro das demais comissões técnicas da Casa Legislativa da Ilha. Experiente, tendo administrado a presidência do Boi Caprichoso, da Liga Independente dos Blocos de Parintins, além do Bloco Os Metralhas, Babá Tupinambá é extremamente envolvido com os setores e promete ajudar o Executivo no desenvolvimento artístico, turístico e cultural da cidade de Parintins.

“Fiquei muito feliz por ter sido escolhido para essa comissão, o qual já desenvolvo na cidade um trabalho de incentivo aos setores antes mesmo de entrar para a política. A arte é o maior dom dado por Deus ao povo parintinense, mais que precisa fomentar a união dessas áreas de atuação para que a nossa cidade funcione turisticamente o ano inteiro, explorando a nossa cultura, gerando emprego e renda a nossa população não só no período do festival, mas reafirmando, o ano todo. Vamos trabalhar todos juntos em busca de solução para que isso aconteça”, afirma o parlamentar.

