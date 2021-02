Vereador Babá Tupinambá leva Ação em Saúde aos familiares dos Mototaxistas e fiscaliza vacinação dos idosos na zona rural

Enquanto o vereador Babá Tupinambá (PDT), neste sábado (09 de fevereiro), fiscaliza a campanha de vacinação contra a Covid-19 na zona rural, sua equipe de trabalho, realizou junto com o técnico em enfermagem Clinger Queiroz, mais uma Ação em Saúde, dessa vez, voltada às famílias da classe dos mototaxistas de Parintins – Coopmoto, o qual também é presidente.

Por todo o dia, o vereador do PDT acompanhou a equipe do enfermeiro Afranio de Jesus Lima, que imunizou os idosos com 75 anos ou mais e com idade entre 70 e 74 anos com comorbidades, além dos profissionais da saúde que atuam nas comunidades da Valéria, Santa Rita, Samaria, São Paulo, Bete Semes e Betel. “Como vereador tenho fiscalizado todo o processo de vacinação, mantendo a seriedade da campanha, tanto na cidade como no interior”, ressaltou.

Ação em Saúde

A pedido dos mototaxistas, o parlamentar iniciou por meio de sua equipe de trabalho, uma ação em saúde voltada à classe com testes de glicemia, aferição de pressão arterial e temperatura, além de monitoramento de saturação que evita agravamento de saúde em caso de infecção pelo coronavírus. “Sempre digo que a união faz a força e graças a Deus a minha equipe tem ajudado na minha luta em prol ao nosso povo. Além de vereador também estou a frente da classe dos mototaxistas, onde por meio do técnico em enfermagem Clinger Queiroz, estamos levando esse atendimento primário aos trabalhadores da classe e suas famílias”, informou.

Assessoria

Fotos: Glenda Dinelly