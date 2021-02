Vereador Babá Tupinambá participa de reunião para logística da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 na zona rural

O primeiro-secretário da Câmara Municipal de Parintins, vereador Babá Tupinambá (PDT), representou a Casa Legislativa na reunião que definiu nesta segunda-feira, 08 de fevereiro, a logística da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 para idosos da zona rural de 75 anos ou mais. “A imunização dos nossos idosos da zona rural é mais um passo importante dado pela equipe da secretaria de saúde do município, nessa guerra contra o coronavírus. A Câmara com todos os seus vereadores estão atentos desde a montagem do cronograma e acompanhando in loco, os trabalhos dos profissionais da saúde, responsáveis pela imunização da população tanto da cidade como da zona rural”, destaca Babá Tupinambá.

No Centro do Idoso Pastor Lessa, participaram da reunião, o vice-prefeito Tony Medeiros, secretário de saúde Clerton Rodrigues, secretária da Vigilância Sanitária Elaine Pires e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Augusto Ferreira.

De acordo com o parlamentar, a campanha de vacinação na zona rural inicia nesta terça-feira (09), atendendo primeiramente as comunidades que possuem o apoio das ambulanchas: Mocambo, Caburi, Zé Açú, Maranhão, Vila Amazônia, Jacú, Tracajá, Terra Preta, Saracura e Valéria.

Assessoria

Foto: Glenda Dinelly