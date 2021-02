Vereador Babá Tupinambá promove ação solidária e beneficia famílias carentes em Parintins

Com apoio de parceiros, uma ação solidária foi promovida pelo vereador Babá Tupinambá (PDT) e equipe de trabalho, neste sábado (06/02), nas ocupações do Castanhal, do Seringal e no bairro Paulo Corrêa. Na oportunidade foram entregues mais de 100 marmitas para as famílias carentes das três localidades. “Minha equipe fez um cadastro nessas áreas durante a semana e graças a Deus e aos parceiros Ponto Ótico, Blindex, Açougue do Nande, Monique Braga, ANNE loja amiga, Helem Tavares e ao casal Lucia e Xuxu (que fizeram a comida) realizamos a ação”, informa Babá Tupinambá.

“Sabemos que tudo que fazemos é pouco, mas fazemos de coração. Sabemos que nesse tempo de pandemia a situação não está fácil. Procuramos apoio de parceiros para realizar essa e em outras ações para ajudar as famílias carentes da nossa cidade”, enaltece o vereador, agradecendo ainda a Deus, a sua esposa Bruna Teixeira e a toda equipe de trabalho “que não mede esforços pra fazer acontecer. Em breve, estaremos fazendo mais ações iguais a essa. Só peço a Deus que nos dê saúde pra sempre buscar ajudar a quem precisa”, ressalta.

Trabalhos junto ao Executivo

Pela parte da manhã, o parlamentar também participou de reunião na Prefeitura de Parintins, que definiu a logística para entrega dos cartões do Auxílio Emergencial do Governo do Estado que vai beneficiar mais mais de 4 mil famílias em condição de vulnerabilidade social, para a compra de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além da coletiva de imprensa dada pelo prefeito Bi Garcia (DEM) e profissionais de saúde, no Centro do Idoso Pastor Lessa, anunciando as novas medidas de combate ao coronavírus que serão adotadas no município. “Como representante do povo, estou acompanhando de perto todas as medidas que estão sendo tomadas pelo Executivo, nessa guerra contra o coronavírus, que tem como objetivo salvar vidas”, concluiu Tupinambá.

Assessoria

Foto: Glenda Dinelly