Vereador Babá Tupinambá solicita isenção das tarifas de água para famílias de baixa renda em período pandêmico

O vereador Babá Tupinambá (PDT), por meio do Ofício n° 01/2021, de 02 de fevereiro, solicitou a Prefeitura de Parintins e a direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, a isenção do pagamento das tarifas de água para famílias de baixa renda em período pandêmico.

O vereador manifesta preocupação com a difícil situação socioeconômica em que enfrenta essa pandemia grande parte da população. “Tenho certeza que a iniciativa trará tranquilidade a muitos pais e mães de famílias que com o débito na autarquia, se preocupam em ficar sem o precioso líquido que é importante para manter a higienização e usado como um um dos principais meios de prevenção a Covid-19”, justifica.

Pela manhã, o parlamentar esteve no Hospital Jofre Cohen, dessa vez, para conversar com os acompanhantes dos pacientes internados pela Covid-19 na unidade hospitalar. “Em diálogo com as acompanhantes, foi relatado os atendimentos e a forma como estão sendo oferecidos à população e a percepção deles na funcionalidade dos aparelhos de oxigênio, abastecidos pelas usinas”, informa a visita motivada às inúmeras críticas ao hospital divulgadas nas redes sociais.

Textos: Assessoria

Foto: Glenda Dinelly