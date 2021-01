Vereador Babá Tupinambá torna público a campanha de vacinação contra a Covid-19 na área indígena

Neste sábado, 23 de janeiro, o vereador Babá Tupinambá (PDT) conversou com o coordenador do DSEI/Parintins, José Augusto ‘Nenga’, e torna público a campanha de vacinação contra a Covid-19, na área indígena, localizada nos Rios Uaicurapá e Mamurú, que correspondem a Parintins.

Segundo dados apresentados pelo coordenador do Dsei Parintins ao vereador, serão vacinadas 1.149 pessoas com idade a partir de 18 anos, residente nas 10 aldeias, que são atendidos pelo órgão e cadastrados no Sistema de Informação da Atenção a Saúde Indígena – SIASI, do Ministério da Saúde.

Sobre o total de vacina e os imunizantes já repassados, ‘Nenga’ informa que “serão disponibilizadas 1.400 doses da vacina para essa população e aos profissionais de saúde do DSEI/Parintins que atuam junto a eles. Até o momento, já foram entregues 514 doses enviadas pelo PNI Estadual e ainda faltam 886 doses”.

Babá Tupinambá diz que está atento ao cronograma de vacinação contra a Covid-19 na cidade e parabeniza a transparência da direção do Dsei Parintins, quanto ao controle dos indígenas e profissionais do órgão, que de forma responsável receberão o imunizante.

