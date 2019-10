Vereador Beto Farias sugere multa para quem joga lixo nas ruas

Na sessão ordinária de Terça-feira, 08 de outubro, o vereador Beto Farias (Podemos) apresentou Requerimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) para solicitar capina e retirada dos entulhos das ruas do bairro Dejard Vieira. Devido à falta conscientização alguns cidadãos que jogam lixo às margens das vias públicas, sugeriu ao Setor de Terras para multá-los, embasado em Lei. O edil alertou sobre o início da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que começou nesta segunda-feira (07/10), com foco grupo de crianças de 6 meses a de 5 anos de idade.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

RELEASE – 08 DE OUTUBRO DE 2019 (TERÇA-FEIRA)

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) apresentou demandas da zona rural do município. Com as Indicações n° 095/2019 e 096/2019, a parlamentar solicitou para as Comunidades Marajó e São Tomé – Rio Uaicurapá – ações na área de educação e geração de energia elétrica. Com a Moção de Aplausos nº 044/2019, a vereadora rendeu homenagens à atleta Larissa Moura. Em ascensão no cenário esportivo, a lutadora parintinense conquista seu espaço no MMA (artes marciais mistas) e enaltece o nome de Parintins (AM).

O vereador Cabo Linhares (Patriota) comunicou que a emenda impositiva no valor de 300 mil reais para a compra de duas ambulâncias já se encontra na Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz/AM) e logo será liberada. A informação foi dada pelo deputado estadual Cabo Maciel (PL), quem destinou o recurso para atender os hospitais do município de Parintins, a pedido de Linhares. O edil agradeceu mais uma parceria do deputado, o qual mostra ter carinho e respeito pelo povo parintinense.

O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), pretende reconhecer importantes personalidades parintinenses pelos relevantes serviços prestados à sociedade parintinense com a Comenda do Mérito Cultural Jair Mendes. Para tanto, apresentou seis Projetos de Decreto Legislativo, aprovados por unanimidade. Sol Cohen da Silva, Renner Douglas Gonçalves Dutra, Enéas de Jesus Gonçalves Sobrinho, Simão Assayag, Paulinho Faria e Odineia Andrade serão os homenageados em data a ser marcada pela Casa Legislativa. Outra propositura do parlamentar, apresentada e aprovada, é Moção de Aplausos e Parabenizações aos cinco Conselheiros Tutelares eleitos no pleito 2019.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL/AM) comentou sobre o Campeonato Parintinense de Futebol, o “Parintizão”, e o “Campeonato Master de Futebol”, que está sendo realizado no estádio do Tupy Cantanhede, com mais de 11 equipes inscritas na competição e mais de 240 atletas. Sobre o assunto, agradeceu ao prefeito Bi Garcia (PSDB), pelo apoio ao esporte local, doando todo o material futebolístico necessário para as agremiações. Outra pauta de Bertoldo foi sua agenda parlamentar referente suas viagens às comunidades ribeirinhas.

Assessoria de Comunicação da CMP