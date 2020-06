Vereador Gelson Moraes comenta sobre dívidas dos Bumbás e drama do cantor Chiclete Moreno, na CMP

Os bois de Parintins acumulam dívidas milionárias. Por diversas vezes, patrimônios das agremiações folclóricas são levados a leilão. Em sessão remota da Câmara Municipal de Parintins nesta segunda-feira (10/06), o vereador Gelson Moraes (Republicanos) pautou sobre a questão. Gelson frisou que isso acaba prejudicando as histórias dos bumbás.

Gelson Moraes afirmou que espera que atitudes sejam tomadas. “Todos os anos há um grande investimento de patrocinadores e ainda não se sabe direito onde esses recursos estão sendo investidos”, declarou.

O edil tratou também em seu pronunciamento sobre a situação do “Príncipe Negro do Bolero”, o cantor Helton dos Santos, conhecido como “Chiclete Moreno”. Por conta do vício do álcool, o cantor chegou a ponto crítico. Viralizou nas redes sociais imagens de Chiclete jogado em uma sarjeta, com pernada quebrada.

O artista parintinense estava no município de Barreirinha. Através de uma ação de amigos, como a cantora Ciryane Sousa, Pr. Eliandre Portilho e outros, como o parlamentar que cedeu sua lancha para buscar o cantor, que já se encontra em Parintins e será encaminhado para Juriti, no estado do Pará, para dar início a tratamento.

Por último, Gelson falou sobre sua mãe Claudete que atestou positivo com o Covid-19. Expressou que estima melhoras a ela, e tantos outros que estão passando por tudo isso. Parabenizou todos os profissionais que estão na linha de frente para que os pacientes logo ganhem alta e voltem para casa com suas famílias.

O vereador Afonso Caburi (DEM) apresentou duas indicações ao governo do Estado do Amazonas, na pessoa do Governador Wilson Lima. A primeira solicita reforma completa da Escola Estadual Caburi, juntamente com a quadra. Em seguinte, tratou sobre a necessidade de recapeamento asfáltico de ruas da Agrovila do Caburi. As vias se encontram com crateras e valas em diversas áreas pelo tempo em que foram feitas. E, ainda, o asfaltamento de novas ruas que são de extrema importância para o tráfego das pessoas na região.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (DEM), solicitou a realização de testes rápidos de Covid-19 nas comunidades polos dos rios Uaicurapá, Jacú, Jará e Mamurú. Encaminhou o requerimento para providências da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Vigilância em Saúde. Justificou que a ação busca proteger as populações ribeirinhas contra o contágio da doença, com entrega de máscaras, kit de medicamentos aos casos positivos sintomáticos para tratamento em casa e orientações de educação em saúde.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou Indicação ao Deputado Federal Sidney Leite (PSD-AM). No documento, solicitou ao parlamentar que constitua emenda para aquisição de uma nova UTI aérea para o Estado do Amazonas. Defendeu que atenderá tanto aos pacientes de Covid-19 como de outras enfermidades, que necessitarem ser encaminhados com urgência para a capital, através da UTI Aérea. “Se, antes, já necessitávamos desses serviços de aeromédico, agora a demanda é bem maior ainda”, argumentou.

O vereador Cabo Linhares (PSL) solicitou da Coordenadoria de Iluminação Pública, reposição de luminárias da comunidade São Tomé do Mocambo. Em outro Requerimento, solicita da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), limpeza e terraplenagem na área que dá acesso ao regaço ecológico. No terceiro Requerimento demanda aquisição de ambulancha para região do Mamurú. Em Indicação ao Executivo requereu Unidade Básica de Saúde (UBS) para a comunidade São Sebastião do Jará.

A vereadora Nêga Alencar (PSC) fez uma denúncia de que um ex-gerente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins (Saae), que, atualmente, é pré-candidato a vereador está utilizando a estrutura da entidade para se promover politicamente em comunidades rurais do município. Através de Indicação requereu realização urgente de limpeza do esgoto, coleta de entulho e manutenção das pontes do Beco Submarino. Também cobrou providências à questão de energia do Residencial Vila Cristina.

O vereador Pastor Beto Farias (Republicanos) apresentou Indicação à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) para inclusão dos músicos ao Cartão Cidadão, que garante ajuda do Governo Estatual no valor de R$ 200,00. Segundo o parlamentar, os músicos foram os primeiros a terem as suas atividades paralisadas e será a última a voltar à normalidade e muitos não conseguiram o Auxílio Emergencial do Governo Federal. Apontou denúncias de que estariam utilizando a estrutura do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para fins eleitorais de um pretenso pré-candidato.

O vereador Mateus Assayag (PL) apresentou Indicação direcionada à Prefeitura Municipal, por meio do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, para que elabore Programa de Orientação ao Combate da Covid-19 para ser executado na zona rural do município. Requer Cronograma de Ações com nomenclatura regionalizada e equipe devidamente higienizada, com exames em dia para visitar e monitorar as comunidades, a qual deve orientar como os comunitários podem contribuir para conter a proliferação do Novo Coronavírus.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) expôs preocupação em relação ao comércio, em comparação a aumento do números de casos, ao avaliar sobre a questão da economia. kjPontuou que são necessários estudos, com responsabilidade, para retorno de atividades. Exemplificou sobre países que retomaram com restrições mais rigorosas, após flexibilizarem isolamento, frente registro de subida em números de casos. O edil também parabenizou profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PP) solicitou da Prefeitura de Parintins, por meio de Indicação, a entrega da segunda remessa de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido à pandemia do novo coronavírus. Protocolou denúncia sobre má qualidade no sistema de distribuição de água em alguns bairros. Outra reivindicação foi referente às falhas de energia elétrica no Baixo Amazonas, em nome da Coordenação da Calha dos Municípios do Baixo Amazonas na União dos Vereadores do Estado (UVEAM) e da Comissão de Defesa do Consumidor.

