Vereador Maildson defende retorno do horário da coleta de lixo

Requerimento e Moção de Pesar pautaram o pronunciamento do vereador Maildson Fonseca (PSDB). As proposituras apresentadas durante a 26ª Sessão Ordinária de segunda-feira (21/09) foram aprovadas com unanimidade pelos colegas de Plenário.

Requerimento e Moção de Pesar pautaram o pronunciamento do vereador Maildson Fonseca (PSDB). As proposituras apresentadas durante a 26ª Sessão Ordinária nesta segunda-feira (21/09) foram aprovadas com unanimidade pelos colegas de Plenário.

No requerimento ao Executivo Municipal, através do Setor de Limpeza Pública, em atendimento ao pedido de garis, solicitou que volte ao horário antigo o serviço de coleta de lixo da cidade – com início na madrugada – para deixar as tardes de sol intenso livres.

O parlamentar apresentou também Moção de Pesar à família da Professora Patrícia de Sousa Moura Pereira. A docente trabalhou nas Comunidades rurais Valéria, Jauarí e Limão. Na sede do município, passou pelos Centros Educacionais Infantis Gurilândia e Mirinópolis, bem como Escolas Municipais da Paz, Charles Garcia, Evanilza Prestes Paixão e, por fim, Waldemira Bentes, onde atuou como gestora.

Por Clely Ferreira, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI