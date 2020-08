Vereador Maildson Fonseca fora da eleição de 2020

(Foto:CMP)

O vereador Maildson Araujo Fonseca do PSDB não pretende mais disputar um 3º mandato para a Câmara Municipal de Parintins, ao menos no ano de 2020. Ele comentou na tribuna do Legislativo, na segunda-feira, dia 17 de Agosto, que a vaga dele está aberta nesse pleito. Então mais uma cadeira sem titular, das 13 que serão disputadas.

O parlamentar vai priorizar a continuidade dos estudos e cuidar da saúde e família.

Conhecido pela gíria “Valeu Moçada” sempre quando termina os pronunciamentos na tribuna da Câmara, professor Maildson é concursado de carreira da UEA e teve de adiar a realização o sonho acadêmico de ser doutor em ciências exatas para concorrer e exercer o cargo de vereador.

Eleito em 2016 pela primeira vez pelo PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira com 2.925 votos, sendo o mais votado.

Foi oposição ferrenha a gestão do ex-prefeito Alexandre da Carbras e Carmona Oliveira. Ele conseguiu em 2016 ser reeleito com 1.505 votos, repetindo a façanha de ser o mais votado no pleito.

Maildson foi entre 2017 e 2018 presidente da Câmara de Parintins.

Tem uma história de vida bastante exemplar, desde quando estudava no Colégio Batista e trabalhava na limpeza pública como gari. Formou-se no magistério e participou de vários movimentos de rua contra o atraso de salários de professores e falta de reajuste salarial na década de 90. Passou no concurso público estadual e municipal. E depois no concurso da UEA.

Iniciou vida política no PDT e sempre foi do grupo do prefeito Bi Garcia.

Na segunda gestão do prefeito Bi Garcia, Maildson Fonseca exerceu o cargo de secretario de educação.

Ele comentou que não pretende deixar a vida pública partidária de vez. E não descartou em 2022 ou 2024 voltar a disputar eleição.

Apesar de anunciar a intenção de não disputar mais a eleição, nos bastidores segundo fontes da coluna Poder/Koiote, tem grupo de pessoas que tenta convencer Maildson a disputar a eleição.

