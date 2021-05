Vereador Massilon Medeiros destaca a importância do Projeto de Universidade Rural

A conquista atende à uma indicação do Deputado Tony Medeiros, que propõe levar educação superior à cerca de milhares de pessoas do campo, da zona rural que concluíram o ensino médio.

O vereador Massilon de Medeiros Cursino (Republicanos) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Parintins na manhã de terça-feira, 11 de maio, para enaltecer o Projeto de Universidade Rural, conquistado pelo Deputado Tony Medeiros (PSD).

A conquista atende à uma indicação do Deputado Tony Medeiros, que propõe levar educação superior à cerca de milhares de pessoas do campo, da zona rural que concluíram o ensino médio. O investimento no ensino superior gratuito é uma conquista que deve ser preservada, pois as universidades são essenciais para o desenvolvimento, por serem as principais produtoras da ciência, tecnologia e inovação, instrumentos eficazes para a superação das desigualdades sociais.

Para o vereador, através dessa conquista, será possível atender a população da zuna rural, que não tem acesso ao ensino superior gratuito. Temos muito a oferecer, a educação é transformadora, e a partir do momento que ela passa a ser propagada, criamos expectativas para guiar nosso futuro profissional. “É gratificante para nós, sabermos que o acesso a universidades públicas foi ampliado, esse é o nosso compromisso com a educação”, finaliza Massilon.

