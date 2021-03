Vereador Massilon sugere à Prefeitura construção de um novo cemitério público

(Foto: Yuri Pinheiro/SECOM)

O Vereador Massilon (Republicanos), na sessão ordinária da Câmara Municipal de Parintins desta terça feira, dia 02 de março, propôs à Prefeitura Municipal de Parintins a aquisição de área e construção de um novo Cemitério Municipal.

Em Parintins há dois cemitérios, o São José que fica atrás da Catedral e o outro, que fica ao lado, o conhecido cemitério dos judeus. Construído em 30/10/1936, na administração de João Mello, ou seja, completará 85 anos de existência em 2021. A situação indica que, naturalmente, já tenha atingido a superlotação, fato que ficou mais evidente durante este período pandêmico.

Mediante a problemática apresentada, o parlamentar expõe que é necessário adquirir uma área nova, respeitando as devidas normas ambientais e a construção de um novo cemitério, que atenda as demandas do município. Enfatiza-se ainda que nos últimos meses esse espaço vem sendo utilizado em larga escala em consequência da Covid-19 e de outras razões que levam pessoas à óbito diariamente. “O objetivo é oferecer aos cidadãos parintinenses um novo ambiente para antecipar futuras reivindicações por espaço para enterrar seus entes queridos, além de gerar emprego e renda temporários”, comenta o vereador.

“Então, é necessário que o poder público municipal tome as devidas providências para aquisição e construção dessa área, oferecendo para a população um novo cemitério com estruturas mais adequadas, como escritório da administração, sala de coveiros, sala de ferramentas, banheiro para higienização dos funcionários, arruamento com alamedas e outras benfeitorias”, concluiu Massilon.

