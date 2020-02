Vereador Renei Mocambo requer “Água no Jirau” para mais comunidades rurais

Na primeira sessão ordinária de 2020, nessa terça-feira (18/02), o vereador Renei Mocambo (PL) apresentou dois requerimentos para inclusão do projeto ‘Água no Jirau’ em comunidades rurais. Para São Tomé solicitou um castelo para caixa d’água e duas caixas de cinco mil litros. Outro requerimento foi para o Lago da Esperança. Com informação de que o município comprou seis motores de popa 150HP, Renei pediu ao prefeito Bi Garcia (PSDB) que atenda as Agrovilas Mocambo e Caburi, as quais estão sem o serviço de ambulancha.

REALESE – 18 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)

O vereador Bertoldo Pontes (PSL), com Requerimento verbal, solicitou através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para que seja construída uma escola na comunidade Vila Nogueira, situada na Agrovila do Caburi. Em seu discurso, o parlamentar reforçou seu compromisso em representar o povo e lutar pelos anseios população. Bertoldo parabenizou o prefeito Bi Garcia (PSDB) pelas verbas recebidas, através de emendas parlamentares, para a cidade de Parintins. No total, são mais de 77 milhões para investimentos.

O vereador Afonso Caburi (PTB) apresentou solicitou a reforma da Escola Municipal “Walkíria Viana Gonçalves” e, ao mesmo tempo, pediu celeridade na construção do ginásio poliesportivo do referido educandário. À Prefeitura, cobrou ainda celeridade na construção da Fábrica de Gelo do Caburi. Outro requerimento do edil visa instalação da rede hidráulica na Comunidade Nossa Senhora Aparecida do Panauarú. Por último, demandou construção de uma escola com três salas de aula para a Comunidade de Nossa Senhora do Aduacá.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) reiterou sua bandeira de luta em favor da Educação. Sobre o tema, lamentou o veto, por parte do poder Executivo municipal, referente ao Projeto de Lei de sua autoria que dispunha sobre a regulamentação dos vencimentos dos professores contratados no município de Parintins. O projeto estabelecia “que qualquer Professor contratado no município de Parintins não poderá ter seu vencimento abaixo da titulação da graduação”, com base na Lei de Isonomia Salarial.

O vereador Cabo Linhares (Patriota) requereu ao Poder Executivo a construção da estrutura do castelo da caixa d’água para comunidade do Remanso e também reforma geral da escola da localidade. Através de Indicação, solicitou construção de Quadra Poliesportiva para Escola Municipal São Francisco de Assis, no bairro de São José. Ao tratar sobre Segurança Pública em Parintins, fez um apelo às autoridades do Judiciário para apoio ao trabalho da Polícia Militar, a qual prende meliantes, porém estes ganham liberdade devido à audiência de custódia.

O vereador Gelson Moraes (PSD) apresentou indicação à Prefeitura Municipal de Parintins (PMP), por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para construção de quadra poliesportiva na comunidade Terra Preta – Rio Mamuru. “Na localidade, existe grande carência de alternativa para esporte, lazer e cultura para os alunos e suas famílias”, justificou. O edil agradeceu ao Prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB) por ter sancionado a Lei que torna de utilidade Pública a Associação dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Parintins (ASPAPIN).

A vereadora Nêga Alencar (PSD) se posicionou acerca do discurso do Prefeito Bi Garcia (PSDB), realizado na primeira sessão ordinária de 2020. Para Nêga, foi irônica a forma como o gestor municipal mostrou os segmentos da cidade em seu pronunciamento. Nega enfatizou o serviço de abastecimento de água em Parintins. Nêga citou o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG e elencou as medidas, que devem ser tomadas. A vereadora destacou a importância do acompanhamento e fiscalização das atividades.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) ressaltou as parcerias com representações estaduais e federais, também enumerou metas para o ano de 2020. Presidente da UVEAM Mulher (União dos Vereadores do Amazonas), Vanessa confirmou participação no debate sobre as eleições 2020 e no Fórum Nacional da Mulher Parlamentar. A vereadora teceu observações sobre a atuação do Executivo Municipal. Dessa forma, enalteceu a obra de revitalização do Muro de Arrimo, construção de novas escolas e investimentos na saúde.

O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto (PSDB) retomou pontos do discurso do prefeito Bi Garcia (PSDB) em Sessão Plenária de abertura do quarto período da 17ª legislatura. Com isso, enalteceu as ações da atual gestão municipal durante três anos e os investimentos a serem aplicados no município. O parlamentar solicitou à Mesa Diretora da Casa Sessão especial em homenagem ao aniversário de 100 anos de nascimento de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, a ser realizada no dia 20 de Março de 2020.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB) solicitou a construção de um ginásio poliesportivo para a Escola Municipal São João Batista, no Rio Jacu, calha do Rio Uaicurapá. O parlamentar reivindicou a ampliação da sala de fisioterapia do Centro de Saúde Irmão Francisco Galianni, no bairro Itaúna 02. As proposituras, aprovadas por unanimidade na primeira sessão do Ano Legislativo 2020, foram encaminhadas para providências da Prefeitura de Parintins.

O vereador Beto Farias (Podemos) apresentou três proposituras. Na primeira, requer Audiência Pública de apresentação do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira referente ao segundo e terceiro quadrimestre do ano de 2019 da Prefeitura Municipal de de Parintins. Pediu, através da secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), recapeamento e meio fio para rua 24 de Janeiro. O parlamentar pediu também o trabalho de recapeamento asfáltico para os bairro Sham, São Francisco e Santa Clara.

Assessoria de Imprensa da CMP