Vereador Telo cobra entrega de implementos agrícolas e enaltece artistas parintinenses

“Setor primário tem que ser prioridade. É um vetor econômico de geração de emprego e renda. Isso precisa ser entendido pelos nossos governantes”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), na tribuna nesta terça-feira (03/03)

A Prefeitura de Parintins recebeu, no ano passado, uma quantidade significativa de implementos agrícolas que seriam distribuídos para pessoas da zona rural, através de cadastramento feito pela Secretaria de Produção e Abastecimento. O parlamentar informou que esses implementos continuam guardados no almoxarifado da Prefeitura.

São roçadeiras, terçados, enxadas, uma Ducar, motores de luz, rabetas, entre outros. Alguns deles, como as redes de pesca, já estão danificados. Telo cobrou, em forma de Requerimento Verbal com caráter de urgência, a distribuição às pessoas cadastradas.

“Esses materiais foram entregues na época do governador Amazonino Mendes. Já se passou um ano número do governador Wilson Lima e os materiais continuam dentro do almoxarifado da Prefeitura. Eu não consigo entender o porquê de, até hoje, não ter sido feita a distribuição. Antes que se acabem os outros equipamentos, peço que façam a distribuição. Se é insuficiente para atender toda a demanda, mas que, pelo menos, atenda parte dela”, exigiu.

A Marivaldo da Silva Bentes, figurinista conhecido como Mário Bentes, solicitou Moção de Aplausos e Parabenizações, em nome de todos os artistas da terra que despontam Brasil afora, levando a arte parintinense e elevando o nome da cidade de Parintins.

Doutor em Artes Visuais pela EBA/UFBA, ele é de família do bairro da Santa Clara. O talento do artista tem marcado presença na maior festa popular brasileira, o Carnaval. Nos trios elétricos de Salvador/BA, ele tem vestido famosas personalidades. Ano passado a cantora Margareth Menezes trajou figurino com sua assinatura e de seu sócio, o manauara Robert Menezes. Os proprietários do Ateliê Fabulous, na capital bahiana, repetiram a faceta esse ano. Além de Margareth Menezes, confeccionaram os figurinos do cantor Leo Santana. “Isso é motivo de muito orgulho a todos”, frisou o edil.

Como presidente da Casa Legislativa, declarou seu desejo que seja feito levantamento de artistas espalhados pelo país, para que seja feita uma grande homenagem a todos. “Vamos estudar ainda a melhor forma de homenageá-los, se com Moção de Aplausos, entrega da Medalha do Mérito Cultural Legislativo Jair Mendes, enfim, fazer, realmente, este trabalho de reconhecimento dos artistas que levam o nome da cidade”.

Assessoria de Imprensa da CMP