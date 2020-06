Vereador Telo Pinto defende demandas em Infraestrutura para zonas rural e urbana

Telo Pinto (E) enalteceu a entrega promovidas pela Prefeitura na terça-feira (16/06) do Sistema de Abastecimento de Água para comunidade Bom Socorro do Zé Açu. (Foto: Yuri Pinheiro)

Benefícios à população da zona rural. Esta foi a principal pauta do presidente da Câmara Municipal de Parintins durante a 17ª Sessão Remota, nesta quinta-feira (18/06).

Com Requerimentos Verbais, o edil defendeu melhorias à comunidade apresentou demandas da comunidade Santa Fé – região do Zé Açu. Em primeiro Requerimento Verbal, solicitou implantação do projeto “Água no Jirau”, limpeza de poço, instalação de caixa d’água, bem como ampliação da rede de distribuição de água; no seguinte, instalação de luminárias no quadro da comunidade. Requereu ainda à Prefeitura, através do Setor de Iluminação Pública, instalação de luminárias no quadro da comunidade.

O parlamentar também listou demandas da zona urbana. Para Pascoal Alaggio já requereu levantamento topográfico e, dessa vez, reforçou pedido de melhoramento em infraestrutura nas vias do bairro. Também defendeu melhorias para as ruas de acesso da ocupação do Lady Laura, as quais estão intransitáveis.

Telo enalteceu as entregas promovidas pela Prefeitura na terça-feira (16/06). Sistema de Abastecimento de Água para comunidade Bom Socorro do Zé Açu; três caminhões para facilitar o escoamento da produção agrícola de Vila Amazônia, comunidades da região do Açaí e Zé Açu, bem como seis ambulanchas para oferecer apoio em Saúde às comunidades ribeirinhas, com atendimento rápido em casos de urgência e emergência.

Ao pontuar esses investimentos em saneamento básico, produção rural e saúde, frisou que “também é fruto do trabalho da Câmara Municipal”, por meio de Requerimentos e Indicações. “Os vereadores têm se desdobrado para fazer, realmente um mandato participativo, um mandato que vai de encontro à população”, destacou.

