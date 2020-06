Vereador Telo enfatiza participação do Legislativo em investimentos no município

Moradores do bairro Pascoal Alaggio padecem com falta de água. Detectou-se que há uma grande incidência de ligações clandestinas, os conhecidos “gatos”, o que torna deficitário o funcionamento das bombas. Em mais uma propositura voltada ao bairro, durante 19ª Sessão Remota, o presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), requereu ligação de alta tensão até o bombeamento do local.

O parlamentar participou, com mais sete colegas de parlamento, de reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em Parintins na quarta-feira (24/06). “Mais uma vez, o parlamento parintinense se faz presente, com voz”, afirmou ao destacar a cooperação dos edis nas decisões, como o horário do toque de recolher, de 19h às 06 da manhã, e permanência do bloqueio de transporte nas comunidades rurais.

Nesse viés, enobreceu a atuação do Legislativo em prol da população quando tratou sobre ações realizadas e por serem executadas pela municipalidade. “Essa Casa tem contribuído, sobremaneira, com o que vem acontecendo. As ambulanchas é um claro final. Os sistemas de abastecimento de água que foram entregues, Programa Água no Jirau, Programa Salta-Z, entrega de caminhões, enfim, tudo tem a mão dos vereadores de Parintins, porque é através desse parlamento que chega ao Executivo as demandas da nossa população”, frisou.

Telo condenou postura da oposição e seguidores, os quais além de publicar inverdades nas redes sociais, mobilizaram para votos contrários em enquete no portal da Casa Legislativa sobre Projeto de Lei 011/2020-PGMP referente criação do Programa Municipal de Antecipação de Impostos à Administração Pública, cujo objetivo é viabilizar implantação de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s) em Parintins. “Que oposição sem noção é essa que é contra um benefício a nossa população, que tenta deturpar a inteligência do parintinense?”, questionou.

Sobre debate do Projeto, avaliou positivamente. “Realizamos a Audiência Pública, com participação do Ministério Público, Defensoria Pública, empresa Pate-Celeo, da população presente, que se pronunciou através do professor Eliseu, vereadores e todas as pessoas puderam contribuir. O setor competente da Câmara está recebendo ainda, por escrito, sugestões e serão encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça para avaliação e nova redação, de acordo com as questões, para colocar em votação no Plenário”, informou.

Em retomada às ações no município, enalteceu o trabalho do senador Omar Aziz (PSD) com a destinação de emendas. Exemplificou ordem de serviço para CAPS-AD e licitação em processo para asfaltamento da cidade. “São mais 14 milhões para fazer a reconstrução viária em Parintins. Empenhou mais quatro milhões direcionados para ser aplicado em infraestrutura no município”, exaltou. Também pontuou a destinação de mais nove milhões pelo senador Eduardo Braga (MDB).

