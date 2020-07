Vereador Telo Pinto demanda Centro do Idoso e asfaltamento da estrada que liga ao Mocambo

Agrovila do Mocambo (Foto SECOM Parintins)

Com Indicação e Requerimento, o presidente da Câmara de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB) abriu seu pronunciamento em sessão online nesta quarta-feira (15/07). Ao Senador da República Omar Aziz (PSD), indicou que destine emenda impositiva para asfaltamento da estrada Caburi-Mocambo, com acesso pela comunidade Monte Sinai, com construção do porto flutuante para atender moradores e produtores. Para a Prefeitura, requereu construção de Centro do Idoso na Agrovila do Caburi, tão logo passe a pandemia, e convidou o vereador Afonso Caburi (DEM) para assinatura conjunta na solicitação.

Como autor da propositura para sistemas Salta-Z em comunidades da área de várzea, celebrou a notícia de que, a partir da próxima terça-feira (21/07), vão ser retomados os serviços. Oito localidades que já receberam castelo e também a base para instalação de filtros serão as contempladas.

(Foto: SECOM)

O parlamentar declarou satisfação em estar presente na assinatura da Ordem de Serviço para o Complexo da Baixa de São José e Mercado Lindolfo Monteverde. Relatou que, junto com o vereador Mateus Assayag (PL), acompanhou o Prefeito Bi Garcia (DEM) no mapeamento para estabelecer cronograma de serviços nas estradas da Gleba Vila Amazônia.

O Senador da República Eduardo Braga (MDB) quem destinou o recurso de 71 milhões para asfaltamento de todas as estradas da Gleba. Telo o adjetivou como “grande homem público”, tanto por esta como outras tantas ações voltadas ao município.

Em contraponto, criticou “a falta de sensibilidade e de interesse público por parte de certos políticos”. Em particular, recomendou à oposição na Casa Legislativa que “saia do seu conforto” para ver as benfeitorias na cidade de Parintins”. “Vamos ser conscientes, fazer política com responsabilidade, mostrar soluções para nosso município, o que podemos fazer de melhor para os nossos irmãos todos, da nossa cidade de Parintins e da zona rural”, disse.

Finalizou seu discurso parabenizando todos os colegas de parlamento do sexo masculino pelo Dia do Homem. Em nome do sr. Bibi Teixeira, pai do vereador Tião (DEM), homenageou todos os pecuaristas de Parintins pela passagem do dia desses profissionais da pecuária.

Por Clely Ferreira, Assessoria de Imprensa da CMP

Postado por Carlos Frazão/JI