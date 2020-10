Vereador Telo Pinto reconhece trabalho da Secretaria de Saúde e Hospitais

Hospital Regional Jofre Cohen (Arquivo Internet/JI)

“O momento que passamos inspira cuidados e, aqui, fazendo couro ao discurso do vereador Afonso Caburi, quero enaltecer o trabalho que está sendo desenvolvido no nosso município, através da Secretaria de Saúde, através da direção do hospital Jofre Cohen, também do Hospital Padre Colombo”, enalteceu o vereador Telo Pinto (PSDB) em seu discurso nesta terça-feira (20/10).

Nessa pandemia o município de Parintins tem buscado, ativamente, estabelecer políticas de saúde que vão de encontro à demanda não só da população de Parintins, mas também da população de todo do Baixo e Médio Amazonas e também dos irmãos do oeste do Pará que procuram o município de Parintins em busca de saúde pública.

“Eu quero enaltecer a decisão máxima do Poder Executivo de unir protocolos de saúde e fazer com que o município de Parintins seja referência no tratamento do Covid-19, na recuperação de inúmeras pessoas acometidas deste mal, seja referência para os demais municípios que recorrem a Parintins em busca de saúde pública”, prosseguiu.

O parlamentar evidenciou que Parintins recebeu mais 20 equipamentos chamados de BiPAPs, recebeu mais 20 cápsulas Vanessa para baixar os números de infectados e pessoas em tratamento dentro do Jofre Cohen. “Isso já apresenta uma melhora considerável, porém, a população continua se contaminando e não levando muito a sério a sua proteção individual e com isso acaba-se tendo um número de infectados muito grande”, avaliou.

Telo exaltou a compra, pelo Município, de uma usina que faz o beneficiamento e envasamento do oxigênio dentro de capsulas e tubos para que possam ser fornecidos aos hospitais. Com isso, pode minimizar os custos, que aumentou consideravelmente nesse período de pandemia, com pessoas acometidas do Covid-19.

Pontuou também obras como construção e reforma de escolas. Comunicou que há um novo cadastramento no PAR – que é um programa do governo federal, através de FNDE. “Parintins já desponta com mais 44 inscrições para construção de salas de aula, de escolas na zona rural – de uma, duas, até mesmo de quatro salas de aula, quadras poliesportivas cobertas também estão sendo contempladas nesse novo programa”, informou.

Recordou as 51 escolas cadastradas em 2012 e a ex-gestão perdeu da metade e o município teve que passar por essa reconstrução. Sobre essa renovação, pautou o papel essencial do parlamentar. “É importante que a Municipalidade tenha esse apoio e, acima de tudo, tenha o respeito entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, porque sempre buscamos o bem comum para nossa população”, finalizou.

Clely Ferreira, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI