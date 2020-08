Vereador Telo Pinto relata agenda parlamentar e investimentos na Zona Rural

Evidenciou ainda mais o trabalho do Poder Legislativo nas conquistas. “Nos dá a certeza que fazer o nosso papel principal que é legislar em prol da população de Parintins. Acompanhar e receber os investimentos, sempre provenientes de Requerimentos, de Indicações que esta Casa apresentou ao Executivo e que foram atendidos para levar melhorias para a qualidade de vida dos nossos irmãos da zona rural e da cidade de Parintins”, frisou.

Agenda parlamentar e investimentos na Zona Rural. O pronunciamento do presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária desta segunda-feira (24/08) foi pautado nesses temas.

O parlamentar narrou sobre viagem à zona rural durante semana passada. Entre as localidades, esteve nas regiões de Mocambo e Caburi para acompanhar o trabalho do Executivo Municipal no traçado para a recuperação e asfaltamento da Estrada que liga Caburi, Monte Sinai e Mocambo.

“Parintins conquista mais um importante investimento do Senado Federal, através do Senador Eduardo Braga, que destina 40 milhões de reais para que o Executivo possa começar todo um levantamento topográfico, de engenharia para se fazer realmente um belo trabalho, não tenho dúvidas, vai levar grande desenvolvimento para essa região do Caburi e do Mocambo, através também da comunidade de Monte Sinai”, detalhou.

O edil mais uma vez ressaltou investimentos no município, em particular na zona rural. Com isso, destacou o papel da Secretaria de Produção em promover todo o levantamento das cadeias produtivas do município para, a partir daí, estabelecer prioridades para que as comunidades possam receber os investimentos necessários para se ter o melhor escoamento da produção. Nesse sentido, as comunidades ganham implementos agrícolas e equipamentos para viabilizar as condições de produzir e alavancar o setor primário da municipalidade.

Evidenciou ainda mais o trabalho do Poder Legislativo nas conquistas. “Nos dá a certeza que fazer o nosso papel principal que é legislar em prol da população de Parintins. Acompanhar e receber os investimentos, sempre provenientes de Requerimentos, de Indicações que esta Casa apresentou ao Executivo e que foram atendidos para levar melhorias para a qualidade de vida dos nossos irmãos da zona rural e da cidade de Parintins”, frisou.

