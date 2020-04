Vereador Telo Pinto repudia comunicado do Banco Bradesco local

“O Banco do Bradesco agiu de forma sorrateira e desleal com o município de Parintins, quando na sua porta coloca comunicado dizendo que os caixas eletrônicos não iam funcionar porque o município de Parintins teria proibido ou que não queria que os caixas funcionassem”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Parintins em tribuna virtual da 3ª sessão remota da Casa Legislativa, na tarde desta quarta-feira (29/04).

O parlamentar manifestou indignação pela decisão da gerência local. “Uma decisão totalmente errada, prejudicando a população de Parintins. Já se está tendo a problemática do Coronavirus e ainda tem a problemática da falta de bom senso e de responsabilidade da gestão de uma casa bancária que quer colocar a culpa no município de Parintins pela não observância e pelo não atendimento das pessoas”, repudiou.

O edil está radicado, atualmente, na Agrovila do Caburi desde quando começou a pandemia do novo Coronavírus. Isto porque é do grupo de risco, as pessoas mais suscetíveis a pegar e desenvolver a Covid-19. Na região, tem desenvolvido um trabalho, em parceria com vereador Afonso Caburi (DEM), o qual destacou em seu discurso.

À equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sob o comando do professor João Costa, direcionou agradecimento pelo empenho e dedicação na distribuição dos kits de merenda escolar às famílias dos alunos da rede municipal de ensino. Ressaltou que tem recebido relatório fotográfico de alguns educandários.

Parabenizou o vereador Cabo Linhares (PSL) por Indicação ao deputado estadual Cabo Maciel (PL) para aquisição de duas ambulâncias, as quais já estão em Parintins. Nesse sentido, a exemplo de atendimento à solicitação de sua própria autoria, Telo frisou a compra de dois carros modelo Dublot pela Prefeitura para a representação de Parintins na capital amazonense para ampliar o atendimento no quesito transporte.

