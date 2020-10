Vereador Telo Pinto requer testagem de Covid-19 para ACSs e protocola Moção de Aplausos aos profissionais

Vivenciamos um momento pandêmico. Nele, diversos trabalhadores da área da saúde têm trabalhado, diariamente, na prevenção e combate à doença. Fundamental no quesito precaução ao contágio é a orientação sobre o autocuidado. Nessa missão estão os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Em seu cotidiano, atuam como educadores em saúde, na divulgação de informações seguras para a prevenção das doenças e a promoção da saúde. Na atuação de visitas domiciliares, eles mantêm contato direto com a população. Por este motivo, o vereador Telo Pinto (PSDB) requereu, na sessão desta terça-feira (13/10), teste rápido para detecção de Covid-19. “Eles devem ter também prioridade no cronograma de testagem”, declarou.

Na data de 04 de outubro é celebrado o dia desses profissionais, os quais são essenciais na atenção primária à saúde. Em nome do Poder Legislativo Municipal, o edil protocolou o pedido de Moção de Aplausos e Parabenizações a cada ACS, tendo em vista o desempenho de suas funções, em particular nesse período de pandemia.

Requerimentos Verbais foram outras proposituras. Para zona urbana, demandou reparo no bueiro na rua 31 de Março. À zona rural, pleiteou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), via Setor de Engenharia, o trabalho urgente com retroescavadeira para aumentar a boca do Caburi, devido à dificuldade de passagem pelo Paraná.

Parabenizou ainda os fisioterapeutas pelo Dia Nacional da categoria, comemorado hoje. Exaltou a importância deles pelo trabalho nas unidades de saúde para a reabilitação de idosos e pessoas que sofreram algum trauma físico, mais, particularmente, em reconhecimento na atuação do tratamento de Covid-19, na linha de frente.

Ao tratar sobre o assunto, mencionou sobre os índices de casos. Em nome dos profissionais da comunicação Aderaldo Reis e Altair Costa, bem como ao seu genro, o médico veterinário Lúcio Kimura, que está em Manaus internado na UTI da Unimed, pediu orações às pessoas acometidas pela doença.

Clely Ferreira, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI