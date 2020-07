Vereador Telo Pinto tem quatro solicitações aprovadas

Telo Pinto indicou a criação do Setor Histórico-Cultural para promover o resgate histórico e cultural de Parintins para conhecimento da sociedade.

Retorno de cursos navais, criação de Setor Histórico-Cultural, construção de quadra de futebol society e reunião entre Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e proprietários de embarcações. Estas foram as proposituras apresentadas semana passada pelo presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), na 23ª sessão remota, dia 08 de julho.

Quanto à reunião, pediu que seja feita de forma ordenada e sem aglomeração. O intuito do parlamentar é o repasse de orientações e também elaboração de protocolos para prevenção e enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), principalmente na condução de passageiros.

A quadra de futebol society visa mais um incentivo à prática esportiva em espaços públicos, a qual sugeriu que seja arquitetada na Praça dos Bois, onde será construída uma das quatro academias ao ar livre a serem instaladas em Parintins. Sobre cursos ministrados pela Marinha, requereu a volta da realização dos cursos Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas aos profissionais que trabalham com os aquaviários do município.

Indicou a criação do Setor Histórico-Cultural para promover o resgate histórico e cultural de Parintins para conhecimento da sociedade, assim como fins de preservação, pesquisa e turismo. A ideia é que funcione no Museu da cidade, prédio onde era o antigo Palácio Cordovil. “Lá, as pessoas podem ter acesso às informações do nosso município, como a história da fundação da cidade e a história dos bois bumbás”, defendeu.

As duas Indicações e dois Requerimentos foram postos em pauta aprovadas durante a 24ª reunião online, nesta segunda-feira (13/07). Pela relevância das propostas, todas foram aprovadas por unanimidade.

Assessoria de Imprensa da CMP

Foto: Junior Preto

Postado por Carlos Frazão/JI