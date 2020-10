Vereador Telo pleiteia Salta-Z para comunidades que ainda não receberam o Sistema

Captar água dos rios e converter em potável para o consumo. É exatamente esse processo que é feito pela tecnologia criada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o Salta-Z (Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano).

Desde 2017, o vereador Telo Pinto (PSDB), hoje presidente da Câmara Municipal de Parintins, solicita implantação desse sistema nas áreas de Várzea. Um total de 36 comunidades, fora as nucleações. Até agora, foram instalados em 12 localidades.

Para contemplar as demais, o edil apresentou na sessão plenária dessa segunda-feira (05/10) duas Indicações – uma à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e outra ao Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) – com o mesmo teor: a disponibilização ao município de Parintins para implantação de Tecnologia Salta-Z nas comunidades ribeirinhas nas áreas de várzea que ainda não receberam o sistema.

“Essa é uma luta que a gente vem travando, ao longo de todos esses anos, praticamente todo nosso mandato. Pedindo ao Governo do Estado do Amazonas, a Funasa, a própria Prefeitura, que faça a aquisição desses filtros para instalar nas comunidades rurais, nos núcleos, para que possa levar água de qualidade à zona rural do nosso município de Parintins”, afirmou.

Outro assunto abordado diz respeito à Indicação Coletiva, assinada por 10 vereadores. O documento, aprovado por unanimidade, dispõe que as aulas presenciais da rede municipal de ensino de Parintins permaneçam suspensas até o final do ano letivo de 2020 e que sejam retomadas apenas em 2021, para dar segurança aos profissionais da educação e alunos.

“É de conhecimento público que temos um aumento considerável de casos de Covid-19. Saímos de uma baixa que houve há um mês atrás, chegando a ter somente 10, 12, 8 casos diários e, hoje, chega-se a mais de 50 casos diagnosticados diariamente. Isso nos preocupa, enquanto parlamentares, para que a gente possa proteger o nosso povo”, justificou.

Mais uma vez, parabenizou a Secretaria Municipal de Educação (Semed) pela organização do programa “Aulas nas ondas do rádio”, pela distribuição de apostilas a todos os alunos para suprir a necessidade de levar ensino aos mais longínquos lugares.

Finalizou o discurso com o pedido para que as pessoas “protejam suas famílias do vírus maldito que assola a cidade” e “tem prejudicado muitas famílias do município”.

Por Clely Ferreira, assessora parlamentar