Vereador Telo solicita Infraestrutura e homenagem a Dr. Rodolfo Garcia

Infraestrutura e homenagem a Dr. Rodolfo Garcia (in memoriam) pautam proposituras do vereador Telo Pinto (PSDB) em 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Parintins. As solicitações obtiveram aprovação unânime.

Em Requerimento 337/2020, demandou reparo na Iluminação Pública na comunidade Vila Nogueira no Distrito do Caburi. Com documento 339/2020, requereu meio-fio e sarjeta para Rua Marechal Castelo Branco.

Ao realizar a solicitação para Marechal, destacou que Parintins recebe recapeamento com concreto que passa de seis centímetros de espessura em algumas ruas. “É importante que se observe a melhoria de meio fio e sarjeta onde recebe asfaltamento”, alertou. Pediu ainda para que a população não jogue água servida nas ruas da cidade, porque quebram e danificam o asfalto.

Para o Ramal dos Reis, com Requerimento 340/2020, o pedido foi para a construção de um novo castelo de água (em concreto) com capacidade para suportar 20 mil litros, bem como ampliação do reservatório de água. O castelo existente é de madeira e, devido ação do tempo, está deteriorado e corre o risco de desabar.

Com Projeto de Decreto Legislativo, solicitou a concessão de Medalha de Mérito Legislativo Parintinense ao Médico Rodolfo Walter Garcia Arizmendi (In Memoriam), como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Município de Parintins.

O parlamentar agradeceu ao Executivo por atender Requerimento de sua autoria para construção do castelo de água na comunidade Santo Antônio do Panauaru. Relatou que, em agenda à zona rural, encontrou materiais para construção da primeira escola em alvenaria na área de várzea, na comunidade Brasília, também em atendimento à sua solicitação na tribuna.

Pediu celeridade para a obra e também para a segunda escola de alvenaria em várzea, na comunidade São Sebastião do Boto, pois o verão logo acaba e com o período de chuvas pode ficar inviável a construção dos educandários.

Por Clely Ferreira, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI