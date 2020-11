Vereadora eleita Márcia Baranda agradece a expressiva votação em Parintins

Feliz com o resultado da eleição, a nova integrante da Câmara Municipal de Parintins, Márcia Baranda, MDB, agradeceu a confiança do povo parintinense que a consagrou a mulher mais votada do pleito com 1589 votos.

Com a boa votação recebida tanto na cidade quanto nas comunidades rurais, a vereadora eleita reassumiu o compromisso de honrar cada voto e trabalhar em busca de qualidade de vida para todos e levar as reivindicações numa parceria com o prefeito Bi Garcia e o vice-prefeito Tony Medeiros.

“O sentimento é de gratidão a Deus, a cada eleitor que nos deu seu voto de confiança. Sempre dissemos que iríamos trabalhar por uma vaga. Confesso que fiquei muito feliz por ter sido eleita de forma tão expressiva. São números que significam o tamanho da minha responsabilidade. Mas podem ter certeza que meu compromisso é honrar essa confiança”, completou Márcia.

Em uma eleição atípica em razão da pandemia, Márcia fez visitas, pequenos encontros respeitando as restrições e intensificou sua campanha nas redes sociais inovando com carreatas e bandeiraço virtuais.

Ela lembra que o início da caminhada foi uma reviravolta quando teve que decidir por candidatura a vereadora, depois de ter sido preterida pela oposição. “Foram só 50 dias de campanha, mas Deus nos encaminhou, a gente sabe que a eleição para vereador não é fácil, em torno de trezentos candidatos. Mas agradeço a forma como fui acolhida, foi impressionante receber o carinho das pessoas, mesmo aquelas que já tinham compromisso com outros candidatos”, contou.

A nova integrante do parlamento municipal disse que pretende atuar em harmonia com todos os eleitos e voltar sua atenção para a coletividade. “O mais importante é lutar pelas causas do povo, é dessa forma que vamos conduzir pedindo muita sabedoria de Deus”, concluiu Márcia.

Assessoria de Imprensa