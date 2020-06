Vereadora Vanessa Gonçalves pede inclusão de auxílios para o quadro funcional dos educandários de Várzea.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PP) solicitou a inclusão de profissionais que atuam nas escolas de várzea nos programas de auxílios financeiros/assistenciais promovidos pela Secretaria de Assistência Social do município

12ª Sessão Remota – segunda-feira (01 de junho)

Em 1º dia do mês de junho, a Câmara Municipal de Parintins realizou a 12ª Sessão Remota Virtual. No expediente do dia, estavam à apreciação proposituras apresentadas em sessão precedente. 19 documentos foram votados. Um foi rejeitado e os aprovados estão dispostos a seguir.

Indicação nº 055/2020 – Autoria: Nêga Alencar (PSC)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Decrete luto oficial no município em respeito e pesar às vítimas fatais do coronavírus até o fim da pandemia

Indicação nº 056/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Inclua a profissionais que atuam nas escolas de várzea nos programas de auxílios financeiros/assistenciais promovidos pela Secretaria de Assistência Social do município – professores, serviços gerais e merendeiras que compõem o quadro funcional dos educandários.

Indicação nº 057/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Providências para limpeza do bairro Dejard Vieira

Indicação nº 058/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Amazonas Energia

Propositura: Solucione problema de falta de energia elétrica na comunidade indígena Vila Batista – Rio Uaicurapá. Comunitários há mais de um mês sem o serviço.

Indicação nº 059/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Amazonas Energia

Propositura: Viabilize solução para problema de fornecimento de energia elétrica na comunidade rural Santa Clara do Jauari – Rio Uaicurapá. Comunitários há mais de um mês sem o serviço.

Indicação nº 060/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Amazonas Energia

Propositura: Inclua toda a extensão da comunidade rural Santa Terezinha do Caburi no cronograma de distribuição de energia referente ao programa Luz para Todos. Comunitários há mais de um mês sem o serviço.

Indicação nº 061/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Limpeza da rua 24 de Janeiro – Itaúna I

Indicação nº 062/2020 – Autoria: Tião Teixeira (DEM)

Destino: Empresa Claro

Propositura: Manutenção do Sistema de Telefonia nas comunidades Monte Horebe, São Pedro do Paraíso e da área indígena do povo Sateré-Mawé, no Rio Uaicurapá

Indicação nº 063/2020 – Autoria: Bertoldo Pontes (PSL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Manutenção e Recapeamento asfáltico da rua Neil Armstrong, no bairro da Francesa

Indicação nº 064/2020 – Autoria: Cabo Linhares (PSL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Perfuração de novo poço artesiano para comunidade Flor de Maio – Vila Amazônia, com urgência

Indicação nº 065/2020 – Autoria: Pr. Beto Farias (Republicanos)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Recapeamento asfáltico nas ruas Eurípedes Prado, Pe. Martins, Nakauth e Quinta da Boa Vista – bairro de Santa Clara e beco Marechal Castelo Branco (Beco Macedo)

Moção de Pesar nº 002/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Família Martins Soares

Propositura: Pesar pelo falecimento do Sr. Elias Martins Soares

Requerimento nº 079/2020 – Autoria: Gelson Moraes (Republicanos)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Serviço de Tapa-Buraco na Av. Amazonas e Rua João Meireles, no bairro da Francesa

Requerimento nº 080/2020 – Autoria: Gelson Moraes (Republicanos)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Solicitar informação da Secretaria Municipal de Saúde sobre qual o protocolo sugerido ou adotado para pacientes confirmados por Covid-19, quanto ao uso da Cloroquina ou Hidroxicloroquina em pacientes em tratamento.

Requerimento nº 082/2020 – Autoria: Tião Teixeira (Democratas)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Perfuração de Poços artesianos para as colônias agrícolas de Brasil Roça, Zé Miri, Boa Esperança do Zé Açú, Vista Alegre e Samaria, na Valéria

Requerimento nº 083/2020 – Autoria: Bertoldo Pontes (PSL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Recapeamento asfáltico das ruas João Pereira; Rua Central; Rua Beira Lago, Rua Camila Pereira; Rua José Patriolino, Rua João da Mata; Rua José Roberto e Rua Denizal Pereira, localizadas no centro da Agrovila do Caburi. Ambas precisam, com urgência, de reparos

Requerimento nº 084/2020 – Autoria: Gelson Moraes (Republicanos)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Recuperação da Ponte da Gleba de Vila Amazônia, que dá acesso à Laje

Requerimento nº 085/2020 – Autoria: Gelson Moraes (Republicanos)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), bem como setor de Iluminação Pública

Propositura: Estabelecer cronograma/calendário de recuperação de luminárias, manutenção e substituição de luminárias bem como outros componentes nas zonas urbana e rural.

