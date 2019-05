Vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) apresentou Projeto de Lei, o “Programa Cidadania nas Escolas”

RELEASE – 28 de maio de 2019 (Terça-Feira)

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) apresentou, por meio Projeto de Lei, o “Programa Cidadania nas Escolas”. A proposta defende a inserção do tema na grade curricular da rede pública de ensino municipal de Parintins para o processo de formação de estudantes parintinenses. “O programa dispõe sobre a promoção de palestras de pessoas físicas e jurídicas sobre noções de direito, cidadania e política”, justifica a vereadora. Ao Executivo Municipal, solicitou o recapeamento das ruas Dom Arcângelo Cerqua e Guajarina Prestes, no Itaúna 2, e do Beco Independência, no Centro.

Na Sessão Ordinária dessa terça-feira (07), o vereador Afonso Caburi (PTB) apresentou Requerimento para solicitar abertura das ruas que dão acesso ao Loteamento “Saunier”. O parlamentar também parabenizou os professores do Estado do Amazonas pela luta por melhorias na educação durante a greve que se estendeu por 40 dias e, assim, manifestou sua solidariedade à categoria. Afonso ainda anunciou viagem nesta quarta-feira (29) à Agrovila de Caburi, na companhia de servidores do Poder Legislativo, para levar pessoalmente o convite da Sessão Itinerante, agendada para o dia 07 de junho, e dar esclarecimentos sobre o evento.

O vereador Beto Farias (Podemos) declarou, mais uma vez na Tribuna, preocupação sobre a Segurança Pública. A reflexão foi devido ao ocorrido no Complexo Anísio Jobim (Compaj). Segundo o parlamentar, “facções criminosas estão fazendo dos presídios seus escritórios e além de escritórios, também, abatedores de vidas humanas”. Ao tratar sobre o assunto, fez o alerta que no município de Parintins tem “uma bomba-relógio”, “um presídio que não dá o mínimo de segurança nem mesmo aos policiais” e que já tiveram “várias e várias mortes dentro do presídio e, até hoje, o poder público estadual e Federal não traz uma solução”.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Tião Teixeira (PTB), defendeu a alteração do Plano de Trabalho do Recapeamento Asfáltico em andamento na cidade para beneficiar o Distrito Industrial, no bairro Dejard Vieira. Na propositura, o parlamentar sugere à Prefeitura de Parintins entrar em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) para solicitar a mudança no planejamento. O encaminhamento de Tião Teixeira reforça o pedido feito ao governador do Estado, Wilson Lima (PSC), via requerimento, entregue, no primeiro dia do programa Amazonas Presente, em (22/05).

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) categorizou como “prestação de contas dos recursos públicos destinados a Parintins” alguns eventos ocorridos durante esses dias. Primeiramente, citou a revitalização do Mercado Municipal Leopoldo Neves, reinaugurado nesta segunda-feira (27), resultado de emenda do ex-deputado Federal Hissa Abraão. Outro exemplo foi a inauguração da Unidade Básica de Saúde Pe. Francisco Lupino, conquistada por meio de emenda do ex-deputado federal Pauderney Avelino. Maildson declarou justa a homenagem, porque Pe. Lupino “correu atrás para que recursos públicos viessem ao município”.

O vereador Renei Mocambo requereu realização de oficina (Workshop) à Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempa), em parceria com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). A ideia do parlamentar é “discutir processos para regularização de agroindústrias familiares com certificação orgânica para comercialização de produtos no mercado privado e institucional do município de Parintins”. O edil tratou também a respeito de segurança nos postos de gasolina do município e sobre a visita do governador Wilson Lima (PSC) a Parintins.

O vereador Cabo Linhares (Patriota) pautou sobre o massacre nos presídios em Manaus e lamentou que as facções estejam tomando conta da sociedade amazonense. Segundo o vereador, se as autoridades do Estado não tomarem providências, isso vai se estender para os presídios do interior do Amazonas e citou o exemplo do presídio de Parintins, o qual denominou de “bomba-relógio”. Com isso, tratou sobre Segurança Pública e solicitou do governador Wilson Lima (PSC) o aumento do contingente da Polícia Militar em Parintins, instalação de câmeras para monitorar as vias, construção do 11° Batalhão de Polícia Militar, combustível, armamento e viaturas.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou Indicação e Requerimento. A Indicação, destinada à Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria de Produção e Abastecimento (Sempa), para que para que seja fornecida uma tenda grande para área de fora do Mercado Mundico Barbosa, a fim de proteger os feirantes e peixeiros que trabalham naquela área. O Requerimento solicita à Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) o serviço de tapa-buraco na Rua Silva Campos, via que serve de saída do hospital Jofre Cohen.

O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), avaliou a vinda do governador do Estado Wilson Lima (PSC) e secretariado a Parintins, bem como a programação realizada durante os três dias no município, em que teve vários encontros com o Chefe de Estado, entre eles, reunião com os vereadores. Ao Governo do Estado do Amazonas apresentou Requerimento Verbal para que possa repassar mil toneladas de asfalto para a Prefeitura de Parintins realizar Operação Tapa-buraco. Outro assunto tratado foi referente às inaugurações ocorridas estes dias, parabenizando os autores das respectivas emendas e o empenho do prefeito Bi Garcia para a execução das obras.

