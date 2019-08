Vereadora Vanessa Gonçalves solicita reforma de escola no Mocambo

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) apresentou pedido de reforma da Escola Estadual Caetano Mendonça, no Distrito do Mocambo. A Indicação nº 59, encaminhada ao Governo do Estado do Amazonas e ao gabinete da deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), dispõe sobre reparos na estrutura física, elétrica e hidráulica do educandário. No mês de combate à violência contra a mulher, “Agosto Lilás”, a vereadora lembrou vítimas de feminicídio. Na ocasião, expressou indignação com as falhas na aplicação de medidas protetivas e reiterou a luta feminina pela garantia de seus direitos.

Na Sessão Ordinária de segunda-feira (05), o presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), avaliou a 3ª Sessão Itinerante, realizada na Agrovila São João Batista – região do Mocambo do Arari. O parlamentar reconheceu a presença da população local. “Quero aqui agradecer a toda a população do Mocambo que se fez presente, desde 09 horas da manhã até às 14 horas”, disse. Telo ressaltou a presença de órgãos como a Defensoria Pública, Polícia Civil, Comissariado da Infância, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O vereador Gelson Moraes (PSD) solicitou ao secretário do setor de obras Matheus Assayag para que conclua o serviço de asfaltamento na Rua Gonçalves Maia com a Rua 13 de Maio, no Bairro Paulo Côrrea. Devido à chuva, a lama toma conta do local e, assim, prejudica o tráfego de pessoas e as vendas no comércio. O edil parabenizou a realização da Sessão Itinerante que aconteceu na “Cidade do Mocambo”, de autoria do vereador Renei (PR). Gelson queixou-se sobre a dificuldade para atendimento de seus pedidos, via Requerimento, por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

O vereador Cabo Linhares (Patriota) evidenciou a 3ª Sessão Itinerante que aconteceu na Agrovila do Mocambo do Arari, na sexta-feira (02), e apresentou Requerimentos voltados às demandas de comunidades da região. Para o Remanso, requereu reforma da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, manutenção das luminárias, contratação de Agente Comunitário de Saúde (ACS) para o acompanhamento dos moradores e construção de um castelo, nova caixa d’água e a limpeza do poço artesiano. Para Santo Antônio solicitou a construção da escadaria de concreto e uma bomba d’água mais potente para suprir as necessidades das famílias.

O vereador Renei Mocambo a agradeceu a vereadora Vanessa (PROS) e ao vereador Cabo Linhares (Patriota) pela indicação e requerimentos direcionados para as demandas de comunidades da Agrovila do Mocambo, em resposta as solicitações e reivindicações apresentadas na Sessão Itinerante que aconteceu na última sexta-feira (02). Sobre a Sessão Itinerante, frisou sobre a oportunidade que os coordenadores de comunidades tiveram para apresentar tais reivindicações aos órgãos presentes, poderes Legislativo e Executivo.

O vereador Beto Farias (Podemos) se solidarizou ao vereador Renei Mocambo (PR) referente boatos com uso de seu nome. O edil parabenizou ao prefeito Frank Bi Garcia (PSDB) e Mayra Dias pela união matrimonial. Beto frisou ser um grande incentivador da união do homem e da mulher, disse ser um pastor que prega muito sobre o amor e a formação da família. Em seguida, opinou ao Vereador Linhares que crie um programa televisivo que bata de frente com inverdades ditas a respeito da gestão do município. Beto sugeriu o nome do programa “Cisco no Olho”.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB), defendeu a ampliação de equipe fluvial de manutenção de rede e aquisição de duas lanchas com maior potência para a prestação de serviço, de forma rápida, nas comunidades rurais da costa do Amazonas atendidas pela Usina Termoelétrica do Caburi. Conforme o vereador, as frequentes interrupções de energia, principalmente na várzea, são provocadas por quedas de postes, falta de limpeza de faixa e desligamentos de chaves, mas a usina do Caburi dispõe somente de uma equipe de manutenção de rede para prestação de serviço.

