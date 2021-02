Vereadores acompanham início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 na zona rural de Parintins

O Presidente da Câmara Mateus Assayag (PL) e os Vereadores Babá Tupinambá (PDT), Naldo Lima (Solidariedade) e Telo Pinto (PSDB), juntamente com o Prefeito em Exercício Tony Medeiros (DEM), acompanharam neste dia 09 de fevereiro o início da primeira fase da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 na zona rural de Parintins. A campanha iniciou com um ato simbólico na Rampa do Mercado Leopoldo Neves e a distribuição das doses. Dez ambulanchas levaram as equipes de saúde e as vacinas para 40 comunidades rurais do município.

O Caburi foi o primeiro Distrito a iniciar a campanha e recebeu 140 doses do imunizante. O Senhor Dionísio Machado, de 89 anos, foi o primeiro idoso a receber a dose da vacina contra o Coronavírus. Dona Maria Printes Pereira, 87 anos, agradeceu a toda equipe de saúde do Caburi pelo cuidado e atenção ao receber o imunizante. Ela foi a primeira mulher do interior de Parintins a ser vacinada contra o Coronavírus.

A Auxiliar de Enfermagem Maria Ednelza Souza, 58 anos, ficou muito emocionada ao ser vacinada contra a Covid. Ela é uma das profissionais da saúde que atende diariamente as famílias do Caburi. “Com fé em Deus todos nós vamos vencer em breve essa luta”, disse Maria Ednelza.

A Agrovila do Mocambo do Arari recebeu 130 doses da Vacina. Aos 87 anos, dona Ilarina Reis, uma das moradoras mais antigas do Mocambo e que tem seu nome no Posto de Saúde, recebeu a Vacina contra a Covid-19. O Médico Roman Lopez Rodriguez, 52 anos, e a Enfermeira Elizandra Teixeira Reis, 44 anos, foram os primeiros profissionais da saúde da localidade a receber o imunizante.

O Presidente da Câmara Mateus Assayag agradeceu aos profissionais da saúde do Caburi e do Mocambo pela dedicação e esforço durante essa batalha. Assayag também enfatizou a atuação do Prefeito de Parintins Bi Garcia na logística planejada para atender todos os idosos em todas as regiões.

“Estamos muito felizes com o início da vacinação contra a Covid no interior de Parintins. O primeiro dia foi muito produtivo, e o Legislativo segue apoiando e somando forças com o Prefeito Bi Garcia (DEM) e com o Vice-prefeito Tony Medeiros no combate à Covid-19”, afirmou Mateus.

O Vereador Naldo Lima enfatizou a organização do plano de vacinação da área rural de Parintins e destacou a importância desse momento. Telo Pinto frisou que o início dessa campanha traz esperança para conter a disseminação do Coronavírus.

O Vereador Babá Tupinambá acompanhou as ações na comunidade da Valéria. “Acompanhamos a equipe de vacinação, junto com o enfermeiro Afrânio de Jesus Lima, com a auxiliar administrativa do enfermeiro Afrânio, Izabel Prestes, e o assessor de comunicação Josias Silva. Vamos sempre procurar estar presente nas ações em prol do povo”, disse Babá.

Por Mayara Carneiro – Assessoria de Imprensa da CMP (Foto: Júnior Preto Juju)